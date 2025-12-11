Απελπισμένοι κάτοικοι της Γάζας αναζητούν σίδερα στα ερείπια για να φτιάξουν αυτοσχέδιες σκηνές

Καθώς ο χειμώνας έχει φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι αναζητούν καθημερινά σιδερόβεργες στα ερείπια των κατεστραμμένων τους σπιτιών προκειμένου να στηρίξουν τις αυτοσχέδιες σκηνές τους, με τον ΟΗΕ να εκτιμά ότι θα χρειαστούν χρόνια για να ανακάμψει ο παλαιστινιακός θύλακας μετά τον πόλεμο.

Οι σιδερόβεργες έχουν αναχθεί σε πολύτιμο αντικείμενο στη Γάζα, με τους Παλαιστίνιους να προσπαθούν επί ημέρες να τις ανασύρουν κάτω από τα συντρίμμια. Καθώς διαθέτουν μόνο στοιχειώδη εργαλεία, όπως φτυάρια, αξίνες και σφυριά, η εργασία προχωρά με ρυθμούς χελώνας.

Οι ράβδοι αυτές προορίζονται για να στηριχθούν οι σκηνές που χρειάζονται οι Παλαιστίνιοι επειγόντως για να στεγαστούν, καθώς τη νύκτα η θερμοκρασία πέφτει. Οι σφοδρές βροχοπτώσεις έχουν ήδη βυθίσει στο νερό τα λιγοστά υπάρχοντα πολλών κατοίκων της Γάζας, επιδεινώνοντας την κατάστασή τους.

Ο 53χρονος Ουάελ αλ Τζάμπρα, πατέρας έξι παιδιών, δήλωσε ότι προσπαθεί να στήσει μια αυτοσχέδια σκηνή προσπαθώντας να ενώσει δύο τέτοιες βέργες.

«Δεν έχω χρήματα να αγοράσω ξύλα, φυσικά. Οπότε αναγκάστηκα να ανασύρω αυτά τα σίδερα από το σπίτι», εξήγησε.

Τον Νοέμβριο το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ ανακοίνωσε ότι από τον πόλεμο στη Γάζα παράχθηκαν 61 εκατ. τόνοι ερειπίων, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του που βασίστηκαν σε δορυφορικές εικόνες.

Τα περισσότερα μπορούν να απομακρυνθούν μέσα σε επτά χρόνια, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες, πρόσθεσε.

Μία σιδηρόβεργα μήκους 10 μέτρων μπορεί να κοστίζει ως και 15 δολάρια, ένα τεράστιο ποσό για τους Παλαιστίνιους της Γάζας, οι περισσότεροι από τους οποίους δεν έχουν χρήματα.

Κουβαλώντας βαριούς κουβάδες με συντρίμμια και σπρώχνοντας ένα καρότσι ο 19χρονος Σουλεϊμάν αλ Άρζα περιγράφει πώς περνά τη μέρα του: «Περνάμε από τα κατεστραμμένα σπίτια και κάνουμε συμφωνίες με τους ιδιοκτήτες. Μας δίνουν την επιλογή είτε να καθαρίσουμε το σπίτι (από τα ερείπια) με αντάλλαγμα σιδηρόβεργες ή χρήματα. Τους λέμε ότι θέλουμε τα σίδερα», εξηγεί.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει δεσμευθεί να συστήσει μια διεθνή δύναμη σταθεροποίησης και οικονομικής ανάπτυξης του παλαιστινιακού θύλακα, οι κάτοικοι του οποίου εξαρτιόνταν σε μεγάλο βαθμό από τη διεθνή βοήθεια και πριν τον πόλεμο που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 2023 μετά την επίθεση της παλαιστινιακής Χαμάς εναντίον του Ισραήλ.

Όμως οι Παλαιστίνιοι δεν μπορούν να σκεφθούν τόσο μακροπρόθεσμα, καθώς κάθε ημέρα είναι ένας αγώνας για αυτούς. Παράλληλα κατηγορούν το Ισραήλ ότι δεν επιτρέπει την είσοδο στη Γάζα σιδερένιων ράβδων.

Ισραηλινός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι τα οικοδομικά υλικά θεωρούνται αντικείμενα διπλής χρήσης --για στρατιωτικούς και πολιτικούς σκοπούς-- και κατά συνέπεια δεν θα επιτραπεί η είσοδός τους στον παλαιστινιακό θύλακα μέχρι να τεθεί σε ισχύ η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα. Ο αξιωματούχος αυτός επεσήμανε ότι υπάρχουν ανησυχίες ότι τα υλικά αυτά ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή τούνελ, τα οποία χρησιμοποιεί η Χαμάς.

