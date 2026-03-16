ΔΗΚΟ: Αυτοί είναι οι 19 υποψήφιοι βουλευτές στην Επαρχία Λευκωσίας

Το Δημοκρατικό Κόμμα ανακοίνωσε τους/τις υποψήφιους/ες βουλευτές του κόμματος στην Επαρχία Λευκωσίας ενόψει των Βουλευτικών Εκλογών 2026.

Η επίσημη παρουσίαση τους θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026, στις 6:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων της ΠΟΕΔ στη Λευκωσία.

1. Παπαδόπουλος Νικόλας – Πρόεδρος ΔΗΚΟ

2. Αλαμπρίτης Σταύρος – Πρόεδρος Συντεχνίας Μικρών Επιχειρήσεων

3. Γεωργίου Ανδρέας – Βοηθός Υπεύθυνου Παραγωγής

4. Γεωργίου Βάσος – Τεχνικός ΑΗΚ, Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΔΗΚΟ

5. Ερωτοκρίτου Χριστιάνα – Αναπληρώτρια Πρόεδρος ΔΗΚΟ, Βουλεύτρια Λευκωσίας, Δικηγόρος

6. Ευτυχίου Μάριος – Τραπεζικός Υπάλληλος

7. Ιερείδης Μιχαλάκης – Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου

8. Κόρτας Κώστας – Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΔΗΚΟ Λευκωσίας, πρώην Δήμαρχος Αγλαντζιάς

9. Κούσουλου Μαρία – Αντιπρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ Λευκωσίας

10. Παλάοντας Στέλιος – Αντιδήμαρχος Μόρφου, Γενικός Διευθυντής Ταμείου Προνοίας

11. Παντελίδης Χρύσης – Βουλευτής Λευκωσίας

12. Παπαδοπούλου Έλενα – Ηθοποιός, Πρόεδρος ΓΟΔΗΚ

13. Παπαπέτρου Χρίστος – Πρόεδρος Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ)

14. Προδρόμου Άντρη – Γενική Γραμματέας ΓΟΔΗΚ, Πολιτική Επιστήμονας

15. Σάββα Αγγελική – Επιχειρηματίας, Γραμματέας Τύπου & Διαφώτισης ΓΟΔΗΚ

16. Σαββίδης Σάββας – Επιχειρηματίας

17. Σολωμού Γιώργος – Γενικός Γραμματέας ΔΗΚΟ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων

18. Φουλή Βερόνικα – Δικηγόρος

19. Φράγκου Αντωνία – Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ, Δικηγόρος

Βιογραφικά

1. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΣ – Πρόεδρος ΔΗΚΟ



Ο Νικόλας Παπαδόπουλος γεννήθηκε στη Λευκωσία, στις 22 Απριλίου 1973.

Σπούδασε νομικά (LLB, Barrister-at-Law) στο University College του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Στη διάρκεια των σπουδών του ανάπτυξε πολιτική και συνδικαλιστική δράση και διετέλεσε Πρόεδρος της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Κυπρίων (ΕΦΕΚ) Ηνωμένου Βασιλείου.

Μετά την επιστροφή του στην Κύπρο άρχισε να εργάζεται ως δικηγόρος στο Δικηγορικό Γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος και Συνεργάτες, το οποίο ίδρυσε ο πατέρας του, Τάσσος Παπαδόπουλος, πρώην Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, άρχισε να αναπτύσσει έντονη πολιτική και κομματική δράση, αρχικά ως Οργανωτικός Γραμματέας της ΝΕΔΗΚ Λευκωσίας και στη συνέχεια ως μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του Δημοκρατικού Κόμματος.

Στις Βουλευτικές Εκλογές του 2006 εξελέγη για πρώτη φορά Βουλευτής Λευκωσίας με το ψηφοδέλτιο του Δημοκρατικού Κόμματος, αξίωμα στο οποίο επανεξελέγη, τόσο στις Βουλευτικές Εκλογές του 2011, καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση σε σταυρούς προτίμησης, όσο και στις Βουλευτικές Εκλογές του 2016, ως επικεφαλής του ψηφοδελτίου του Κόμματος. Ως Βουλευτής αναπτύσσει έντονη πολιτική δράση σε όλους τους τομείς, ενώ έχει διατελέσει και Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού. Τον Μάρτιο του 2009 εξελέγη Αντιπρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος και ήταν υπεύθυνος του τομέα Οικονομίας και των αντίστοιχων Ομάδων Μελετών του Κόμματος.

Την 1η Δεκεμβρίου 2013 εξελέγη Πρόεδρος του Δημοκρατικού Κόμματος, θέση στην οποία επανεξελέγη, άνευ ανθυποψηφίου, το 2018 και το 2023 και με αυτή την ιδιότητα είναι Μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Από το 2014 σταμάτησε να ασκεί τη δικηγορία, ενώ είχε ήδη αποχωρήσει από το Δικηγορικό Γραφείο Τάσσος Παπαδόπουλος και Συνεργάτες.

Στις Προεδρικές Εκλογές του 2018 κατήλθε ως υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας, καταλαμβάνοντας το 26% των ψήφων.

Είναι παντρεμένος με την Γιώτα Κυπριανίδου με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά, την Έλενα, την Μισέλ, την Αναστασία και τον Τάσσο.



2. ΑΛΑΜΠΡΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ – Πρόεδρος Συντεχνίας Μικρών Επιχειρήσεων



Ο Σταύρος Ιωάννου Αλαμπρίτης γεννήθηκε στις 5 Αυγούστου το 1955 στο χωριό Αλάμπρα της επαρχίας Λευκωσίας, και είναι πρωτότοκος γιός δεκαμελούς οικογένειας.

Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία από τον Ιούνιο του 1973 μέχρι τον Ιούλιο του 1976. Ο πόλεμος του 1974 τον βρήκε να υπηρετά στο 251 Τ.Π στη ΚΕΡΥΝΕΙΑ- ΓΛΥΚΙΟΤΙΣΣΑ ως χειριστής Π.Α.Ο στον Λ.Υ.Τ.

Είναι ο στρατιώτης που μαζί με τους τέσσερεις συμπολεμιστές του ,το μαύρο πρωινό του Σαββάτου 20 Ιουλίου 1974, με το αντιαρματικό του κτύπησε με τρείς απόλυτα επιτυχημένες βολές τα προελαύνοντα εχθρικά άρματα καθηλώνοντας την εισβολή μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουλίου 1974.

Είναι μηχανολόγος (H.N.D) και κατέχει δίπλωμα Επόπτου Βιομηχανίας. Εργάστηκε 10 χρόνια ως Διεθυντής Παραγωγής σε μεταλλουργείο. Το 1985 ίδρυσε την δική του επιχείρηση την οποία πλέον συνεχίζει η οικογένεια του.

Μια ζωή αφιερωμένη στα κοινά αφιλοκερδώς. Διατέλεσε Πρόεδρος του Σ.Κ.Ε. Αλάμπρας και μέλος της Επιτροπείας Σ.Π.Ε Αλάμπρας. Υπήρξε Πρόεδρος Συνδέσμων Γονέων σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ηγείται των μικρών οικογενειακών επιχειρήσεων στον αγώνα για επιβίωση και δικαίωση, εδώ και δεκαεπτά χρόνια. Είναι ο ιδρυτής και Πρόεδρος του Συνασπισμού Μικρών επιχειρήσεων και Αυτοεργοδοτουμένων ( ΣΥ.Μ.Ε.Α).

Επίσης υπήρξε Ιδρυτής και Πρόεδρος του Κοινωνικού Κινήματος ΣΗΜΑΙΑ το οποίο συμμετείχε στις Βουλευτικές εκλογές του 2016 με σεβαστό αποτέλεσμα.

Είναι παντρεμένος με την Ελισάβετ Ιωάννου, και είναι περήφανος πατέρας και παππούς 3 παιδιών και 4 εγγονιών.

3. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ – Βοηθός Υπεύθυνου Παραγωγής

Ο Ανδρέας Γεωργίου είναι 29 ετών και υποψήφιος Βουλευτής Λευκωσίας με το Δημοκρατικό Κόμμα. Είναι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών και εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα ως Assistant Production Supervisor, σε θέση ευθύνης όπου καθημερινά συντονίζει ομάδες, οργανώνει διαδικασίες και διασφαλίζει την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στην παραγωγή.

Κατάγεται από οικογένεια προσφύγων με ρίζες από τον Καραβά και την Πεντάγυια. Μεγάλωσε με βαθιά συνείδηση ότι η πατρίδα δεν είναι απλώς τόπος, αλλά ευθύνη απέναντι στην ιστορία και στις επόμενες γενιές. Υπηρέτησε την Κυπριακή Δημοκρατία στο Πυροβολικό ως Δεκανέας, καλλιεργώντας τις αξίες της πειθαρχίας, της συλλογικότητας και της προσφοράς.

Από τα φοιτητικά του χρόνια ανέπτυξε έντονη δημόσια δράση, υπηρετώντας ως Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος φοιτητικών οργανώσεων, μέλος Συγκλήτου πανεπιστημίου, συντονιστής της φοιτητικής παράταξης Αναγέννησης στην Κύπρο και Βουλευτής στην 6η Βουλή των Νέων Αντιπροσώπων. Παράλληλα συμμετέχει ενεργά σε οργανισμούς όπως το JCI Nicosia και το Ινστιτούτο Δημογραφικής και Μεταναστευτικής Πολιτικής Κύπρου.

Χωρίς να κατέχει πολιτειακό ή πολιτικό αξίωμα, ανέπτυξε σημαντική δράση στην Ορεινή Λευκωσία, αναδεικνύοντας ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα των κατοίκων, όπως η ανάγκη αναβάθμισης του δρόμου Λευκωσίας – Τροόδους, η βελτίωση των δημόσιων συγκοινωνιών στη διαδρομή Σολέας – Λευκωσίας, η προώθηση του αποχετευτικού συστήματος στη Σολέα και η αναβάθμιση του Κέντρου Υγείας Ευρύχου.

Έχει βραβευτεί από το ΕΤΕΚ για καινοτόμες ιδέες στον τομέα της ενέργειας και έχει εμπλακεί σε πρωτοβουλίες που αφορούν την τεχνολογία, την ανάπτυξη και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο Ανδρέας Γεωργίου εκπροσωπεί μια νέα γενιά που πιστεύει σε μια πολιτική με λογική, τεχνοκρατική γνώση και ουσιαστικές λύσεις για το μέλλον της Κύπρου.

4. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣΟΣ – Τεχνικός ΑΗΚ, Μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΔΗΚΟ



Γεννήθηκε στη Λευκωσία το 1962. Φοίτησε στην ιδιωτική σχολή Λαμπράκη στον κλάδο των Οικονομικών. Υπηρέτησε τη στρατιωτική μου θητεία στη Στρατονομία και υπήρξε ιδρυτικό μέλος του Συνδέσμου Αποφοίτων Στρατονομίας.

Εργάζεται στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου ως τεχνικός από το 1993. Είναι μέλος του Γενικού Συμβουλίου της συντεχνίας ΕΠΟΠΑΗ, καθώς και οργανωτικός της Επαρχιακής Επιτροπής Εργαζομένων στην ΑΗΚ.

Υπήρξε πρώην προπονητής ποδοσφαίρου. Επίσης, διετέλεσε πρώην διαιτητής πετόσφαιρας και πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Διαιτητών Πετόσφαιρας. Σήμερα διατελεί εκπρόσωπος των διαιτητών στην Επιτροπή Διαιτησίας της ΚΟΠΕ.

Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος Αμμοχώστου – Λευκωσίας, καθώς και μέλος της Επαρχιακής Επιτροπής Αμμοχώστου στην Λευκωσία.

Είναι νυμφευμένος και πατέρας τριών παιδιών.



5. ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ – Αναπληρώτρια Πρόεδρος ΔΗΚΟ, Βουλεύτρια Λευκωσίας, Δικηγόρος

Βουλευτική θητεία/δραστηριότητα:

Εκπρόσωπος της εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας με το ΔΗΚΟ από το 2016.

Προηγουμένως διετέλεσε:

• Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΔΗΚΟ (Ιούνιος 2016-Οκτώβριος 2018).

• Μέλος της Επιτροπής Επιλογής.

• Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

• Επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Βουλής στη Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (IPC SECG)

.

Υπηρετεί επί του παρόντος ως:

• Μέλος της Επιτροπής Επιλογής.

• Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού.

• Μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών Θεμάτων, Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης.

• Μέλος της αντιπροσωπείας της Βουλής στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (PACE) και στη Διάσκεψη Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για Ενωσιακά Υποθέματα των Κοινοβουλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC).

Πολιτική σταδιοδρομία:

• Μέλος της Γραμματείας της Οργάνωσης Νεολαίας του ΔΗΚΟ (ΝΕΔΗΚ) (2002-2004).

• Μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του ΔΗΚΟ από το 2004.

• Μέλος της Γραμματείας του ΔΗΚΟ (Δεκέμβριος 2013-Μάιος 2016).

• Εκπρόσωπος Τύπου του ΔΗΚΟ (Ιανουάριος 2014-Μάιος 2016).

• Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΚΟ από τον Ιούνιο του 2018.

6. ΕΥΤΥΧΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ – Τραπεζικός Υπάλληλος



Ο Μάριος Ευτυχίου είναι επαγγελματίας με πολυετή παρουσία στον χρηματοπιστωτικό τομέα της Κύπρου, έχοντας αφιερώσει περισσότερα από τριάντα χρόνια υπηρεσίας στον τραπεζικό κλάδο.

Είναι παντρεμένος και πατέρας δύο θυγατέρων, ενώ η σύζυγός του κατάγεται από προσφυγική οικογένεια της επαρχίας Αμμοχώστου, γεγονός που ενισχύει τη δική του ευαισθησία και προσήλωση στα εθνικά μας θέματα.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας υπήρξε ενεργό μέλος της συντεχνίας ΕΤΥΚ από την οποία τιμήθηκε για την προσφορά του στους συναδέλφους.

Είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑΝΑΔ) με θέμα της κανονιστικής συμμόρφωσης και της πρόληψης ξεπλύματος παράνομου χρήματος.

Υπηρέτησε στο Πυροβολικό, με τον βαθμό του Εφέδρου Αξιωματικού, και συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του στην Εθνική Φρουρά ως Έφεδρος Αξιωματικός και εθελοντής Εθνοφύλακας, παραμένοντας ενεργό μέλος του Συνδέσμου Πυροβολικού Κύπρου.

Παράλληλα, επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε περιβαλλοντικά ζητήματα και στην ευημερία των κατοικίδιων ζώων .

Με σταθερές αξίες και έμπρακτο ενδιαφέρον για την κοινωνία και την πατρίδα, επιδιώκει να συμβάλει σε μια Κύπρο δίκαιη, ασφαλή και σύγχρονη.

Θέτει ως προτεραιότητα την ενίσχυση της διαφάνειας και τη στήριξη των εργαζομένων Μότο του είναι :

• Καινοτομία

• Ανάπτυξη

• Ανατρεπτικότητα

7. ΙΕΡΕΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ – Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου



Γεννήθηκε στα Καννάβια. Οι γονείς του Μενέλαος και Ερμιόνη Πεττεμερίδη Ιερείδη.

Είναι αδελφότεχνος του Ήρωα της ΕΟΚΑ 1955-1959 Χαράλαμπος Πεττεμερίδης.

Είναι απόφοιτος της Εμπορικής Σχολής Λευκωσίας. Εργάσθηκε για αρκετά χρόνια στην εφημερίδα ΑΓΩΝ όταν ήταν μαθητής Γυμνασίου. Υπηρέτησε στο 45 Τάγμα διαβιβάσεων Λευκωσίας. Το 1973 εγγράφηκε στο Αστυνομικό Σώμα και Υπηρέτησε στο Εφεδρικό, Προεδρική Φρουρά του Εθνάρχη Μακαρίου, στο Τμήμα Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως και στην Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ).

Υπηρέτησε για αρκετά χρόνια ως Ερευνητής στη Διερευνητική Επιτροπή Αγνοουμένων.

Είναι Ιδρυτής του Αθλητικού Σωματείου "Χαράλαμπος Πεττεμερίδης" εις μνήμη του Ήρωα της ΕΟΚΑ 1955-1959 Χαράλαμπος Πεττεμερίδης από τα Καννάβια. Είναι Πρόεδρος του ΔΗΚΟ Στροβόλου, Γενικός Γραμματέας στον Σύνδεσμο Αντιστασιακών Λευκωσίας και Γενικός Οργανωτικός στον Φιλοαστυνομικό Σύνδεσμο Κύπρου. Είναι Δημοτικός Σύμβουλος στον Δήμο Στροβόλου.

Κατοικεί μόνιμα στο Στρόβολο από το 1979. Παντρεύτηκε την εκλεκτή της καρδιάς του Λένια Ιερείδου το γένος Κυπριανίδη από την Ομορφίτα και απέκτησε τρία παιδιά, τον Μενέλαο, την Ιωάννα και τον Μάριο και απέκτησαν τέσσερα εγγονάκια την Χριστιάνα, τον Μιχάλη, την Μαριαλένα και την Εβελίνα.

Αποφάσισε να υποβάλει υποψηφιότητα με το Δημοκρατικό Κόμμα με σκοπό να βοηθήσει το ΔΗΚΟ με Εντιμότητα, Εργατικότητα και Φιλοπατρία και Διεκδίκηση για Ποιότητα Ζωής με Ευρωπαϊκό Όραμα και Δυναμισμό.

8. ΚΟΡΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ – Πρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής Λευκωσίας, Πρώην Δήμαρχος Αγλαντζιάς

Γεννήθηκε στην Αγλαντζιά το 1961. Αποφοίτησε από το κλασσικό τμήμα του Παγκύπριου Γυμνασίου το 1978.

Υπηρέτησε τη θητεία του στην Εθνική Φρουρά στο 70 Τάγμα Μηχανικού.

Είναι πτυχιούχος δημοσιογραφίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών του στη Θεσσαλονίκη, εντάχθηκε στο Φοιτητικό Κίνημα της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ.

Εργάστηκε στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» και στη «Νέα Γενιά», εφημερία της ΝΕΔΗΚ.

Διετέλεσε Γενικός Οργανωτικός Γραμματέας της ΝΕΔΗΚ. Μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και του Εκτελεστικού Γραφείου του Δημοκρατικού Κόμματος. Ήταν επικεφαλής του Γραφείου Τοπικής Αυτοδιοίκησης μέχρι το 2013.

Από το 1992 μέχρι το 2011 διετέλεσε Δημοτικός Σύμβουλος στο Δήμο Αγλαντζιάς.

Από το 2007 μέχρι το 2011 διετέλεσε Πρόεδρος της Σχολικής Εφορείας Αγλαντζιάς.

Από το 2012 μέχρι το 2016 διετέλεσε Δήμαρχος Αγλαντζιάς. Την ίδια περίοδο διετέλεσε μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Ένωσης Δήμων.

Από το 2001 πρωτοστάτησε στην έναρξη του διακομματικού διαλόγου για τη μεταρρύθμιση του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης διοργανώνοντας Ημερίδες και Συνέδρια.

Συμμετείχε τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, σε συνέδρια και σεμινάρια για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αποκομίζοντας χρήσιμες γνώσεις και εμπειρίες.

Σήμερα είναι Πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής του Δημοκρατικού Κόμματος Λευκωσίας και μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου.

Είναι νυμφευμένος με την Χρυστάλλα Χαραλάμπους από τον Μαραθόβουνο, Εκπαιδευτική ψυχολόγο και έχει τρεις θυγατέρες, την Αγγελίνα , Δικηγόρο, την Ελένη, Οικονομολόγο η οποία εργάζεται στο εξωτερικό και την Νικόλ, Αρχιτέκτονα.

9. ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ – Αντιπρόεδρος Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ Λευκωσίας

Η Μαρία Κούσουλου γεννήθηκε στη Λευκωσία στις 7 Ιουνίου 1989. Είναι νυμφευμένη και εργάζεται ως νοσηλεύτρια στο Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου, δίπλα στον άνθρωπο, εκεί που η φροντίδα και η δύναμη έχουν τη μεγαλύτερη αξία.

Με δύο μεταπτυχιακά στην Προηγμένη Ογκολογική Νοσηλευτική και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, συνδυάζει γνώση, εμπειρία και κοινωνική ευαισθησία. Ασχολείται ενεργά με τα κοινά εδώ και χρόνια .Διατελεί Αντιπρόεδρος της Γυναικείας Οργάνωσης του Δημοκρατικού Κόμματος της Επαρχίας Λευκωσίας, Γραμματέας της Τοπικής Επιτροπής ΔΗΚΟ Αγίου Δομετίου, καθώς και του Σωματείου «Μάρκος Δράκος» στον Άγιο Δομέτιο.

Με σταθερές αξίες και κοινωνική ευαισθησία, έχει ενεργό παρουσία σε γυναικείες οργανώσεις, κοινωνικά δίκτυα και συλλογικές δράσεις, προωθώντας την ισότητα, τη συμμετοχή και τη φωνή της κοινωνίας.



10. ΠΑΛΑΟΝΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ – Αντιδήμαρχος Μόρφου, Γενικός Διευθυντής Ταμείου Προνοίας

Ο Στέλιος Παλάοντας γεννήθηκε κατά την περίοδο της Τούρκικης εισβολής του 1974 και κατάγεται από την κωμόπολη της Μόρφου. Είναι εγκεκριμένος Λογιστής και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Στην επαγγελματική του πορεία έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος τόσο στον τραπεζικό όσο και στο χρηματοοικονομικό τομέα και συμμετέχει σε διάφορα συμβούλια χρηματοοικονομικών και άλλων οργανισμών, όπου εξειδικεύτηκε στην αναδιάρθρωση και οικονομική διαχείριση μεγάλων οργανισμών. Στο παρόν στάδιο, είναι Γενικός Διευθυντής πολύ-επιχειρησιακού Ταμείου Προνοίας.

Πέρας της επαγγελματικής δραστηριότητας, είναι ενεργός μέλος της Μόρφου, έχοντας εκλεγεί ως Αντιδήμαρχος Μόρφου με την κομματική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος καθώς επίσης, συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ιστορικού σωματείου της Μόρφου, τον Διγενή Ακρίτα Μόρφου.

Θέτει υποψηφιότητα με το Δημοκρατικό Κόμμα με στόχο να συμβάλει ενεργά στην βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών, τη διατήρηση της φωνής των προσφύγων και την ενίσχυση της παρουσίας του Δημοκρατικού Κόμματος στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

Είναι νυμφευμένος με την Βερόνικα Λισοβίνα και έχουν μία κόρη.

11. ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΧΡΥΣΗΣ – Βουλευτής Λευκωσίας

Γεννήθηκε το 1975, κατάγεται από την κατεχόμενη Αμμόχωστο και κατοικεί μόνιμα στη Λευκωσία. Μετά τη στρατιωτική του θητεία, σπούδασε Φυσική και είναι κάτοχος πτυχίου Κοινωνιολογίας. Από το 1994 έχει διατελέσει ηγετικό στέλεχος της ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ, της ΝΕΔΗΚ και του Δημοκρατικού Κόμματος, υπηρετώντας διαχρονικά σε όλα τα συλλογικά τους όργανα.

Την πενταετία 2003-2008 υπηρέτησε ως Ειδικός Σύμβουλος και Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, Τάσσου Παπαδόπουλου, με επιπρόσθετα καθήκοντα συντονισμού της υλοποίησης του προεκλογικού προγράμματος και παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου. Την περίοδο 2010-2021 εργάστηκε ως Εκτελεστικός Διευθυντής του Κέντρου Μελετών Τάσσος Παπαδόπουλος.

Τον Μάιο του 2021 εξελέγη Βουλευτής Λευκωσίας του Δημοκρατικού Κόμματος και είναι Αναπληρωτής Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού και Μέλος των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εξωτερικών και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Παράλληλα, είναι Μέλος της αντιπροσωπείας της κυπριακής Βουλής στην Κοινοβουλευτική Διάσκεψη για τη Σταθερότητα, τον Οικονομικό Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ έχει λάβει μέρος σε Συνόδους των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (COSAC) και σε Διασκέψεις για θέματα Ενέργειας, Μετανάστευσης και Πάταξης του Αντισημιτισμού. Επιπρόσθετα, είναι Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Πανευρωπαϊκού Κοινοβουλευτικού Θεσμού Open European Dialogue. Στο λιγοστό ελεύθερο χρόνο του ασχολείται με το τρέξιμο και είναι Μαραθωνοδρόμος.

Είναι νυμφευμένος με την Πάνη Παντελίδη-Βασιλείου, Αναπτυξιακή Παιδιατρική Φυσιοθεραπεύτρια στον ιδιωτικό τομέα και έχουν μία κόρη, την Ελένη, η οποία φοιτά στην Γ’ τάξη δημόσιου Γυμνασίου.

12. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ – Ηθοποιός, Προέδρος ΓΟΔΗΚ

Η Έλενα Παπαδοπούλου είναι καταξιωμένη ηθοποιός με μακρά πορεία στο χώρο του θεάτρου, της τηλεόρασης και του πολιτισμού. Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λευκωσία. Σπούδασε στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα με υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) Ελλάδας και είναι πτυχιούχος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από το Πάντειο Πανεπιστήμιο. Πραγματοποίησε επίσης σπουδές θεάτρου και τηλεσκηνοθεσίας στο Πανεπιστήμιο Columbia στο Σικάγο.

Στη διάρκεια της καλλιτεχνικής της πορείας συνεργάστηκε με σημαντικούς θεατρικούς οργανισμούς στην Κύπρο, την Ελλάδα και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Για περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια συμμετείχε σε παραγωγές του Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου και τιμήθηκε με το Α’ Βραβείο Θεάτρου του ΘΟΚ ως καλύτερη ηθοποιός.

Παράλληλα έχει ενεργό παρουσία στα κοινά μέσα από το Δημοκρατικό Κόμμα. Υπηρέτησε ως Επίτροπος Πολιτισμού του ΔΗΚΟ, διετέλεσε μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου του κόμματος και σήμερα είναι εκλελεγμένη Πρόεδρος της Γυναικείας Οργάνωσης του ΔΗΚΟ (ΓΟΔΗΚ), συμβάλλοντας ενεργά στην ενίσχυση της συμμετοχής των γυναικών στη δημόσια ζωή και στον πολιτικό διάλογο.

Με βαθιά πίστη στις αξίες της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της πολιτιστικής δημιουργίας, συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια για μια κοινωνία με περισσότερες ευκαιρίες, προοπτική και σεβασμό στον άνθρωπο.

Πιστεύει σε μια πολιτική που υπηρετεί τον άνθρωπο και την κοινωνία. Με εμπειρία στον πολιτισμό και ενεργή παρουσία στα κοινά, θέλει να συμβάλω σε μια πολιτική με αξίες, διαφάνεια και δημιουργική προοπτική για την Κύπρο.



13. ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ – Πρόεδρος Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ)



Ο Χρίστος Παπαπέτρου γεννήθηκε το 1960. Κατάγεται από την Ευρύχου και είναι κάτοικος Λακατάμιας.

Είναι νυμφευμένος με τη Μόνικα Χριστοδούλου από την Αργάκα και έχουν αποκτήσει έναν γιο και δύο θυγατέρες.

Κατά τη διάρκεια της πορείας του στον αγροτικό και συνδικαλιστικό χώρο της Κύπρου, έχει υπηρετήσει σε διάφορες θέσεις ευθύνης, μεταξύ των οποίων:



• Πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας των Αγροτικών Οργανώσεων Κύπρου

• Μέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Νέων Αγροτών

• Πρόεδρος του Τμήματος Νέων Αγροτών της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ)

• Επαρχιακός Γραμματέας Λευκωσίας – Κερύνειας της ΠΕΚ

• Βοηθός Γενικός Γραμματέας της ΠΕΚ

• Πρόεδρος του ΠΑΝΣΟΛΙΟΥ Κυνηγετικού Συλλόγου Ευρύχου

• Σήμερα κατέχει τις ακόλουθες θέσεις:

• Πρόεδρος της Παναγροτικής Ένωσης Κύπρου (ΠΕΚ)

• Πρόεδρος του Συμβουλίου Εμπορίας Κυπριακών Πατατών

• Επικεφαλής της Πολιτικής Ομάδας Αγροτικών Θεμάτων του Δημοκρατικού Κόμματος

Παράλληλα, συμμετέχει σε διάφορα θεσμικά σώματα και επιτροπές στην Κύπρο που σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα και την ανάπτυξη της υπαίθρου. Ως Πρόεδρος της ΠΕΚ συμμετέχει σε οργανισμούς και επιτροπές που ασχολούνται με ζητήματα αγροτικής πολιτικής και ανάπτυξης της υπαίθρου, ενώ εκπροσωπεί την οργάνωση σε ευρωπαϊκά και διεθνή αγροτικά συνέδρια που πραγματοποιούνται τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.



14. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΑΝΤΡΗ – Γενική Γραμματέας ΓΟΔΗΚ, Πολιτική Επιστήμονας



Κάτοχος Πτυχίου Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης από τη Σχολή Νομικών Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και Μεταπτυχιακού (LLM) στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Έσσεξ στην Αγγλία.

Σήμερα είναι Κοινοβουλευτική συνεργάτιδα του Βουλευτή Λευκωσίας Χρύση Παντελίδη, Γενική Γραμματέας της ΓΟΔΗΚ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΔΗΚΟ ενώ εκπροσωπεί την ΓΟΔΗΚ στον Εθνικό Μηχανισμό για τα δικαιώματα της γυναίκας.

Μετέχει επίσης:

• ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου του Κλάδου Λευκωσίας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού.

• ως γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Aipfe-Women of Europe.

• ως μέλος στην Οργανωτική Επιτροπή Βραβείων Γε Νέο Επιχειρείν του ΚΕΒΕ.

• ως μέλος & Εθελόντρια σε ΠΑΣΥΚΑΦ, Καραισκάκειου Ιδρύματος. EUROPA DONNA & Αντιλευχαιμικό Σύνδεσμο ΖΩΗ.

Διετέλεσε Δημοτική Σύμβουλος στο Δήμο Έγκωμης, πρόεδρος του Επιμελητηρίου Νέων Κύπρου & Λευκωσίας (JCI Cyprus), γραμματέας στο συμβούλιο της Οργάνωσης Νέων Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (YBPW), βοηθός γραμματέας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης Γυναικών Επιχειρηματιών Επαγγελματιών (BPW), οργανωτική γραμματέας στο ΙΝΕ (Ινστιτούτο Νέων Επιστημόνων), αναπληρώτρια πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής ΓΟΔΗΚ Λευκωσίας, και επικεφαλής της Επιτροπής Πολιτισμού του Δημοκρατικού Κόμματος.



15. ΣΑΒΒΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ – Επιχειρηματίας, Γραμματέας Τύπου & Διαφώτισης ΓΟΔΗΚ



Η Αγγελική Σάββα γεννήθηκε στην Κατωκοπιά της επαρχίας Μόρφου και μεγάλωσε στον Αστρομερίτη.

Αποφοίτησε από το Λύκειο Σολέας και σπούδασε Δημοσιογραφία στην Αθήνα.

Από το 2000 κατοικεί, με τον σύζυγό της Μιχάλη Παναγή και τα παιδιά τους Αθηνά και Χαράλαμπο στην Ψιμολόφου.

Ως εκπαιδεύτρια της ΑνΑΔ, διδάσκει διαπέρνηση σώματος και μεταποίηση προϊόντων.

Ασχολείται με το λιανικό εμπόριο και διατηρεί κατάστημα στη Λακατάμια από το 2002.

Από το 2008 εως σήμερα, είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Καταστηματαρχών Πεζοδρόμων Λευκωσίας και μέλος της γραμματείας της ΓΟΔΗΚ, της ΟΓΓΕ Λευκωσίας, του ΠΑΣΥΚΑΦ, του Αντικαρκινικού Συνδέσμου, της Europa Donna, του συνδέσμου ρευματοπαθών και του Παγκύπριου Συνδέσμου Θαλασσαιμίας.

Μέσω αυτών των δράσεων, κυκλοφόρησε το πρώτο της βιβλίο για φιλανθρωπικό σκοπό με τίτλο «Γραφήματα Ψυχής».

Μέσα από την προσωπική της εμπειρία με τον καρκίνο του μαστού, έζησε, άκουσε και αισθάνθηκε όλα όσα οι συμπάσχοντες συνάνθρωποι της βιώνουν μέσα από αυτή την διαδικασία. Γι΄ αυτό θεωρεί υποχρέωση της να αγωνιστεί για τα δικαιώματα όλων των ασθενών, για καλύτερη ποιότητα ζωής και κοινωνική ευημερία.

Παράλληλα, θα αγωνιστεί για την εξυγίανση των θεσμών, δίνοντας ελπίδα, κίνητρα και ευκαιρίες στους νέους.

Λόγω της επαγγελματικής της πορείας τα τελευταία 28 χρόνια νιώθει την ανάγκη να στηρίξει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να συμβάλει στην βελτίωση των συνθηκών εργασίας, με έμφαση στην εργαζόμενη μητέρα.

Μέλημα της, η διαφάνεια, η εντιμότητα και η ανθρωπιά στην πολιτική ζωή του τόπου μας.

Υπόσχεται ότι θα εργαστεί ώστε η φωνή μας να ακουστεί πολύ δυνατά, ανθρώπινα και ξεκάθαρα, για να δημιουργήσουμε μαζί ένα καλύτερο μέλλον και ένα κράτος δικαίου.

16. ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ – Επιχειρηματίας



Ο Σάββας Σαββίδης κατάγεται από την Περιστερώνα της επαρχίας Λευκωσίας. Υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στις Καταδρομές και στη συνέχεια μετέβη στις Ηνωμένες Πολιτείες για σπουδές και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Σπούδασε στο Columbia University της Νέας Υόρκης και εργάστηκε για πολλά χρόνια στον χρηματοοικονομικό και τεχνολογικό τομέα, μεταξύ άλλων σε μεγάλους οργανισμούς της Wall Street όπως η Merrill Lynch και η Morgan Stanley, όπου ασχολήθηκε με την ανάπτυξη προηγμένων συστημάτων ανάλυσης και διαχείρισης χρηματοοικονομικού κινδύνου.

Στη συνέχεια ίδρυσε στις ΗΠΑ εταιρείες τεχνολογίας και λογισμικού, αναπτύσσοντας πρωτοποριακές εφαρμογές στον χώρο της ανάλυσης χρηματιστηριακών δεδομένων και των αυτοματοποιημένων επενδυτικών στρατηγικών. Το έργο του χρησιμοποιήθηκε από διεθνείς εταιρείες χρηματοοικονομικών δεδομένων.

Το 1995 ίδρυσε το CyprusForum.org, ένα από τα πρώτα διαδικτυακά φόρουμ πολιτικού διαλόγου για το Κυπριακό. Περίπου 2.000 Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι συμμετείχαν σε έναν ζωντανό διάλογο για την αναζήτηση λύσης στο Κυπριακό, σε μια εποχή όπου η επικοινωνία μεταξύ των δύο κοινοτήτων ήταν περιορισμένη.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης στην Κύπρο, ανέπτυξε πλατφόρμα αναδιάρθρωσης δανείων για κυπριακές τράπεζες, η οποία επέτρεψε την ταχεία αξιολόγηση και αναδιάρθρωση δανειακών χαρτοφυλακίων.

Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται έντονα στην τεχνολογία, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Είναι ιδρυτής της εταιρείας τεχνολογίας Webium LLC, που αναπτύσσει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης με έμφαση στην προστασία της ιδιωτικότητας, καθώς και της πλατφόρμας FixMyTown, η οποία δίνει στους πολίτες τη δυνατότητα να αναφέρουν προβλήματα της καθημερινότητας και να ενισχύουν τη διαφάνεια στη λειτουργία των τοπικών αρχών.

Παράλληλα, διατηρεί παραδοσιακό φούρνο στην Περιστερώνα, συμβάλλοντας στην τοπική οικονομία και διατηρώντας ζωντανές τις παραδοσιακές γεύσεις και τεχνικές. Ασχολείται επίσης με τη βιολογική γεωργία και την ανάπτυξη αγροτικών τεχνολογιών.

Ο Σάββας Σαββίδης πιστεύει σε μια σύγχρονη Κύπρο που στηρίζεται στην επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, τη διαφάνεια και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα, με στόχο μια οικονομία που δημιουργεί ευκαιρίες για όλους.

17. ΣΟΛΩΜΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ – Γενικός Γραμματέας ΔΗΚΟ, Σύμβουλος Επιχειρήσεων



Ο Γιώργος Σολωμού γεννήθηκε το 1977 στους Αγίους Ομολογητές, στη Λευκωσία.



Αποφοίτησε από το Λύκειο Ακρόπολης και στη συνέχεια υπηρέτησε την Ε.Φ. ως Λοχίας Στρατονομίας. Είναι νυμφευμένος με τη νομικό Νάσια Αμπίζα, με την οποία απέκτησαν ένα παιδί.

Σπούδασε στις ΗΠΑ, στο Πανεπιστήμιο του New Haven, αποκτώντας πτυχία στις Διεθνείς Επιχειρήσεις και τα Χρηματοοικονομικά, καθώς και μεταπτυχιακούς τίτλους στα Χρηματοοικονομικά και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος εξειδικευμένων πιστοποιητικών στην Κυκλική Οικονομία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge και στην Αγορά Ακινήτων από το London School of Economics. Επιπρόσθετα, είναι πιστοποιημένος εκπαιδευτής της ΑΝΑΔ και μέλος διεθνών οργανισμών. Εργάστηκε ως στέλεχος χρηματοοικονομικών στις ΗΠΑ και ως Οικονομικός Διευθυντής σε εταιρεία τεχνολογίας στην Ελλάδα.



Το 2007 ίδρυσε την εταιρεία συμβούλων και ερευνών κοινής γνώμης την οποία διευθύνει μέχρι σήμερα.



Διετέλεσε Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης και Διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου του ΔΗΚΟ.



Η πολιτική του διαδρομή στο Δημοκρατικό Κόμμα ξεκίνησε από τη νεολαία, κατέχοντας τη θέση του Γενικού Γραμματέα της ΝΕΔΗΚ Λευκωσίας.



Το 2007, ο αείμνηστος Πρόεδρος Τάσσος Παπαδόπουλος του ανέθεσε τον ρόλο του Διευθυντή του επιτελείου του για τις προεδρικές εκλογές του 2008. Από το 2009 έως το 2014 υπηρέτησε ως μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και στη συνέχεια, το 2014-2023, ως μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου και της Γραμματείας του κόμματος. Σήμερα, κατέχει τη θέση του Γενικού Γραμματέα του ΔΗΚΟ, στην οποία εκλέχθηκε από το Παγκύπριο Συνέδριο το 2023.

18. ΦΟΥΛΗ ΒΕΡΟΝΙΚΑ – Δικηγόρος



Η Βερόνικα Φουλή είναι δικηγόρος. Ανήκει σε μια νέα γενιά ανθρώπων που πιστεύουν ότι η πολιτική πρέπει να υπηρετεί τον πολίτη με υπευθυνότητα, διαφάνεια και πραγματική διάθεση προσφοράς προς την κοινωνία.

Σπούδασε Νομική σε αγγλικό πανεπιστήμιο και είναι εγγεγραμμένο μέλος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου. Σήμερα ασκεί ενεργά το επάγγελμα της δικηγόρου. Παράλληλα, έχει ακαδημαϊκή εξειδίκευση στον τομέα του Real Estate Management μέσω μεταπτυχιακών σπουδών.

Μέσα από την επαγγελματική της πορεία έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε νομικά, διοικητικά και επιχειρηματικά ζητήματα, έχοντας εργαστεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Η καθημερινή της επαφή με πολίτες, επαγγελματίες και επιχειρήσεις της επιτρέπει να γνωρίζει από κοντά τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι, οι οικογένειες και οι επαγγελματίες.

Με αίσθημα ευθύνης και πίστη στις δυνατότητες της χώρας μας, διεκδικεί την εμπιστοσύνη των πολιτών για να συμβάλει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους που υπηρετεί τον πολίτη, ενισχύει τη δικαιοσύνη και τη διαφάνεια, στηρίζει την επιχειρηματικότητα και δημιουργεί ευκαιρίες για όλους.

Πιστεύει σε μια πολιτική που δίνει προοπτική στους νέους, στήριξη στις οικογένειες και ασφάλεια στους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας Κύπρου πιο δίκαιης, πιο σύγχρονης και πιο ανθρώπινης για όλους.

19. ΦΡΑΓΚΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ – Πρόεδρος ΝΕΔΗΚ, Δικηγόρος

Η Αντωνία είναι δικηγόρος με ενεργή παρουσία στη δημόσια ζωή και σήμερα υπηρετεί ως Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ.

Το 2019 εξελέγη Πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), εκπροσωπώντας τους Κύπριους φοιτητές σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο. Κατά τη θητεία της ηγήθηκε διεκδικήσεων για την αύξηση της φοιτητικής χορηγίας, συνέβαλε στη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης των φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το Brexit και προώθησε μέτρα στήριξης για τους Κύπριους φοιτητές.

Προηγουμένως εκπροσώπησε τη φοιτητική παράταξη ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ στην Εθνική Φοιτητική Ένωση Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου (ΕΦΕΚ ΗΒ) ως Σύμβουλος, ενώ υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις μέχρι και αυτή του Αναπληρωτή Προέδρου. Με την επιστροφή της στην Κύπρο διετέλεσε Γενική Γραμματέας του Συντονιστικού Συμβουλίου της ΔΗ.ΠΑ.Κ.Φ. Αναγέννησης και Αναπληρώτρια Πρόεδρος της ΝΕΔΗΚ.

Έχει εκπροσωπήσει την Κύπρο σε διεθνή συνέδρια νεανικής ηγεσίας σε Ε.Ε., Κίνα, και Η.Π.Α.. Έχει αναπτύξει δράση σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σε ζητήματα ψηφιακού δικαίου, δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετανάστευσης, ενέργειας και πτωχευτικού δικαίου, μέσα από συμμετοχή σε ερευνητικά και θεσμικά προγράμματα σε οργανισμούς όπως το European Public Law Organization (EPLO), το United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), το Harvard University και το European Lawyers Foundation (ELF).

Ασχολείται ενεργά με ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, νεολαίας και ψηφιακής πολιτικής, τόσο αρθρογραφώντας όσο και προωθώντας τα στα κέντρα λήψης αποφάσεων. Παράλληλα, στηρίζει εθελοντικά οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και ΜΚΟ, ενώ συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση τοπικών φεστιβάλ που προωθούν τα κυπριακά προϊόντα και την τοπική παραγωγή.