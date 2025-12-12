Στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες από το αρχείο Έπσταϊν με Τραμπ, Μπάνον και Μπιλ Κλίντον (φώτος)

Oι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο έδωσαν στη δημοσιότητα σειρά φωτογραφιών που προέρχονται από την περιουσία του Τζέφρι Έπσταϊν και στις οποίες περιλαμβάνονται εικόνες του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον.

Οι δικηγόροι που διαχειρίζονται το αρχείο του Τζέφρι Έπσταϊν παρέδωσαν χιλιάδες φωτογραφίες, κατόπιν κλήτευσης της Επιτροπής Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων. Την Παρασκευή, οι Δημοκρατικοί της επιτροπής, υπό την ηγεσία του βουλευτή Ρόμπερτ Γκαρσία, έδωσαν στη δημοσιότητα εικόνες χωρίς ημερομηνία, στις οποίες εμφανίζονται ορισμένοι από τους γνωστούς συνεργάτες του Έπσταϊν.

Εκπρόσωπος των Ρεπουμπλικανών στην επιτροπή ανέφερε ότι έχουν παραληφθεί περισσότερες από 95.000 φωτογραφίες και κατηγόρησε τους Δημοκρατικούς ότι «επιλέγουν φωτογραφίες και προχωρούν σε στοχευμένες επεξεργασίες για να δημιουργήσουν ένα ψευδές αφήγημα σχετικά με τον πρόεδρο Τραμπ».

Ντόναλντ Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Τζέφρι Έπσταϊν είχαν κοινωνικές σχέσεις τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000, όταν ήταν γείτονες στο Παλμ Μπιτς. Σύμφωνα με αρχεία πτήσεων, ο Τραμπ ταξίδεψε αρκετές φορές με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπσταϊν. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι διέκοψε τις σχέσεις μαζί του πολύ πριν από την πρώτη σύλληψη του Έπσταϊν το 2006. Φέτος, ο Τραμπ ανέφερε ότι απαγόρευσε την είσοδο στον Έπσταϊν στο κλαμπ του, Mar-a-Lago, κατηγορώντας τον ότι «στρατολογούσε» προσωπικό.

Μπιλ Κλίντον

Ο Μπιλ Κλίντον γνώρισε τον Τζέφρι Έπσταϊν τη δεκαετία του 1990 και στις αρχές του 2000 και ταξίδεψε με το ιδιωτικό αεροσκάφος του. Εκπρόσωπος του πρώην προέδρου δήλωσε πρόσφατα ότι ο Κλίντον «δεν είχε καμία γνώση των αποτρόπαιων εγκλημάτων του Έπσταϊν», ότι δεν επισκέφθηκε ποτέ το νησί του και ότι δεν είχε καμία επικοινωνία μαζί του για περίπου 20 χρόνια, όταν εκείνος συνελήφθη το 2019.

Μπιλ Γκέιτς

Ο συνιδρυτής της Microsoft συναντήθηκε με τον Έπσταϊν στο σπίτι του στη Νέα Υόρκη, αφού ο τελευταίος είχε αποφυλακιστεί. Ο Μπιλ Γκέιτς έχει δηλώσει ότι τον συνάντησε λίγες φορές αποκλειστικά για συζητήσεις γύρω από τη φιλανθρωπία, κάτι που, όπως λέει, μετανιώνει και χαρακτηρίζει λάθος.

Γούντι Άλεν

Ο σκηνοθέτης παρευρέθηκε σε δεκάδες δείπνα μαζί με τη σύζυγό του, Σουν-Γι Πρέβιν, στην έπαυλη του Έπσταϊν μετά το 2008. Εκπρόσωπος του Άλεν δήλωσε το 2023 στη Wall Street Journal ότι το ζευγάρι ζούσε στην ίδια γειτονιά με τον Έπσταϊν και δεχόταν συχνά προσκλήσεις στα δείπνα του, επισημαίνοντας ότι στις συγκεντρώσεις αυτές υπήρχαν πάντα και άλλοι καλεσμένοι.

Λάρι Σάμερς

Ο οικονομολόγος και πρώην πρόεδρος του Χάρβαρντ επισκέφθηκε την έπαυλη του Έπσταϊν μετά την καταδίκη του. Πρόσφατα δημοσιοποιημένα emails έδειξαν ότι ο Λόρενς Σάμερς αντάλλασσε μηνύματα με τον Έπσταϊν επί σειρά ετών. Ο ίδιος έχει δηλώσει ότι «μετανιώνει βαθιά για την επικοινωνία του με τον Έπσταϊν μετά την καταδίκη του» και ότι ντρέπεται για την απόφασή του να συνεχίσει να επικοινωνεί μαζί του.

Στιβ Μπάνον

Ο πολιτικός στρατηγικός σύμβουλος επικοινωνούσε με τον Έπσταϊν έως και το 2019, σύμφωνα με emails που δόθηκαν πρόσφατα στη δημοσιότητα. Ο Στιβ Μπάνον έχει δηλώσει ότι εργαζόταν πάνω σε ένα ντοκιμαντέρ για τον Έπσταϊν πριν από τον θάνατό του.

Πηγή: skai.gr