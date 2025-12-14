ΗΠΑ: Σε lockdown το Πανεπιστήμιο Brown και η περιοχή μετά από μακελειό με νεκρούς φοιτητές

Σε ολονύκτιο αποκλεισμό βρίσκεται το πανεπιστήμιο Brown, στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, καθώς συνεχίζεται το ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη των φονικών πυροβολισμών, από τους οποίους σκοτώθηκαν δύο φοιτητές, ενώ άλλοι εννέα έχουν τραυματιστεί, όπως ανακοίνωσαν αξιωματούχοι.

Περισσότερα από 400 μέλη των δυνάμεων επιβολής της τάξης συμμετέχουν στις έρευνες.

Σύμφωνα με το CNNi, το πανεπιστήμιο παραμένει σε lockdown αρκετές ώρες αφού ο δράστης εισήλθε κρατώντας όπλο, σε ένα κτίριο όπου βρίσκονταν φοιτητές.

Οι δρόμοι γύρω από την πανεπιστημιούπολη είναι γεμάτοι με οχήματα των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ώρες μετά το συμβάν.

Ο ύποπτος παραμένει ασύλληπτος, δήλωσαν αξιωματούχοι, ενώ αστυνομικοί, πράκτορες του FBI και της υπηρεσίας Αλκοόλ, Καπνού, Πυροβόλων Όπλων και Εκρηκτικών (ATF) πραγματοποιούν έρευνες στους δρόμους και τα κτίρια γύρω από την πανεπιστημιούπολη.

Ο αναπληρωτής επικεφαλής της αστυνομίας του Πρόβιντενς, ο Τίμοθι Ο’ Χάρα, δήλωσε ότι ο δράστης δεν έχει ταυτοποιηθεί.

Σύμφωνα με μια προειδοποίηση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του πανεπιστημίου στις 11:06 μ.μ. (τοπική ώρα, 8.06 π.μ. ώρα Ελλάδας), οι άνθρωποι που βρίσκονται σε κτίρια κατοικιών εντός της περιμέτρου που έχει αποκλειστεί στο πανεπιστήμιο Brown έχουν λάβει οδηγίες να παραμείνουν στα καταφύγιά τους μέχρι να τους συνοδεύσουν οι αρχές σε ασφαλές μέρος.

«Η αστυνομία θα εισέλθει σε όλα τα διοικητικά (μη οικιστικά) κτίρια εντός της περιμέτρου που σημειώνεται με κόκκινα κουτιά στον χάρτη για να συνοδεύσει όλα τα άτομα σε ασφαλή μέρη εκτός της περιμέτρου», ανέφερε η προειδοποίηση.

«Για όλες τις τοποθεσίες (εντός και εκτός της περιοχής), η παραμονή στο χώρο παραμένει σε ισχύ — εκτός εάν συνοδεύεστε από αστυνομικό, αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να μετακινηθείτε εντός ή κοντά στο πανεπιστήμιο».

Η έρευνα για τον δράστη είναι δύσκολη καθώς χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονταν στους δρόμους του Πρόβιντενς χθες το βράδυ, είτε για να κάνουν τα χριστουγεννιάτικα ψώνια τους είτε για να παρακολουθήσουν συναυλίες και εκδηλώσεις, εξήγησαν οι τοπικοί αξιωματούχοι.

Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο εμφανίζεται ο ύποπτος, ένας άνδρας γύρω στα 30, που φορά μαύρα ρούχα. Ο Ο’ Χάρα πρόσθεσε ότι ο ύποπτος ενδέχεται να έχει καλυμμένο το πρόσωπό του με μάσκα. Αν και οι αστυνομικοί έχουν εντοπίσει κάλυκες στον τόπο του συμβάντος, προς το παρόν δεν θα δώσουν στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με το όπλο που χρησιμοποίησε, το οποίο δεν έχει βρεθεί.

Όπως εκτιμούν οι αρχές, ο ένοπλος διέφυγε αφού πυροβόλησε εναντίον φοιτητών στο κτίριο μηχανικών Barus & Holley του πανεπιστημίου Μπράουν, οι πόρτες του οποίου δεν ήταν κλειδωμένες.

«Είμαστε μιάμιση εβδομάδα πριν από τα Χριστούγεννα και δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα», δήλωσε ο δήμαρχος του Πρόβιντενς Μπρετ Σμάιλι. «Παρακαλώ, προσευχηθείτε για αυτές τις οικογένειες».

Επτά από τους εννέα τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σύμφωνα με τις υγειονομικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου.

Το Brown, που βρίσκεται στο Κόλετζ Χιλ στην πρωτεύουσα της πολιτείας Ρόουντ Άιλαντ, αποτελείται από εκατοντάδες κτίρια, μεταξύ των οποίων αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια και κοιτώνες.

«Αυτή είναι μια μέρα που κανείς εύχεται να μην συμβεί ποτέ», δήλωσε η πρύτανης του Μπράουν, η Κριστίνα Πάξσον, επιβεβαιώνοντας ότι όλα ή σχεδόν όλα τα θύματα είναι φοιτητές.

Η αστυνομία εξετάζει προσεκτικά τα βίντεο από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης στην περιοχή και ζητεί από αυτόπτες μάρτυρες να της προσφέρουν όποια πληροφορία διαθέτουν προκειμένου να συμβάλλουν στον εντοπισμό του ενόπλου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ότι έχει ενημερωθεί για την κατάσταση, την οποία χαρακτήρισε «φρικτή».

«Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να προσευχηθούμε για τα θύματα και για όσους έχουν τραυματιστεί σοβαρά», πρόσθεσε.

