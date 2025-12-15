Ολοκληρώθηκαν οι συνομιλίες ΗΠΑ – Ουκρανίας στο Βερολίνο: Για «πραγματική πρόοδο» μιλά ο Ουμέροφ

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα (15/12), έπειτα από πέντε ώρες ο δεύτερος γύρος των συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του προέδρου Ζελένσκι.

Ο Ουκρανός πρόεδρος βρίσκεται στο Βερολίνο, όπου συζήτησε ένα πιθανό ειρηνευτικό σχέδιο με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τους απεσταλμένους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον καγκελάριο της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

Μάλιστα ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της ουκρανικής διπλωματίας και γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και Άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ, δήλωσε ότι Αμερικανοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι πέτυχαν «πραγματική πρόοδο» και τόνισε ότι ευελπιστεί μέχρι το τέλος της ημέρας οι δύο πλευρές να έχουν καταλήξει σε συμφωνία.

«Τις τελευταίες δύο μέρες, οι oυκρανοaμερικανικές διαπραγματεύσεις ήταν εποικοδομητικές και παραγωγικές, και επιτεύχθηκε πραγματική πρόοδος. Ελπίζουμε ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία που θα μας φέρει πιο κοντά στην ειρήνη μέχρι το τέλος της ημέρας. Υπάρχει πολύς θόρυβος και ανώνυμες εικασίες στα μέσα ενημέρωσης αυτή τη στιγμή. Παρακαλώ μην παρασυρθείτε από φήμες και προκλήσεις» έγραψε ο Ουμέροφ, στην πλατφόρμα Χ.

«Η αμερικανική ομάδα υπό την ηγεσία του Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ εργάζεται εξαιρετικά εποικοδομητικά για να βοηθήσει την Ουκρανία να βρει ένα τρόπο για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα διαρκέσει. Η ουκρανική ομάδα είναι εξαιρετικά ευγνώμων στον πρόεδρο Τραμπ και την ομάδα του για όλες τις προσπάθειες που καταβάλλουν», προσέθεσε.

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv, υψηλόβαθμος αξιωματούχος δήλωσε ότι, αντιθέτως με όσα κυκλοφόρησαν σε ΜΜΕ, η Ουκρανία δεν έχει δηλώσει ότι παραιτείται από την πρόθεσή της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, ενώ οι ΗΠΑ δεν έχουν ακόμη παρουσιάσει λεπτομέρειες για τις εγγυήσεις ασφαλείας που ζητά το Κίεβο.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο Reuters, οι Αμερικανοί διαπραγματευτές επέμειναν στις συνομιλίες της Κυριακής να συμφωνήσει η Ουκρανία να αποσύρει τις δυνάμεις της από την περιοχή του Ντονέτσκ, σημειώνοντας ότι το εδαφικό είναι κεντρικό ζήτημα για τη Ρωσία. Η πηγή που επικαλείται το πρακτορείο, ένας αξιωματούχος που έχει γνώση των συζητήσεων, είπε ότι το εδαφικό παρέμεινε και σήμερα ανεπίλυτο και ότι η ουκρανική αντιπροσωπεία απάντησε την Κυριακή ότι απαιτούνται περαιτέρω συζητήσεις.

Συνομιλίες Ζελένσκι με Ευρωπαίους – Άγνωστο αν θα παραστεί η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της Ουκρανίας θα έχει συνομιλίες με τους με Γερμανούς αξιωματούχους, ενώ είναι άγνωστο εάν στο αποψινό δείπνο με τους Ευρωπαίους εταίρους θα υπάρχει αμερικανική συμμετοχή.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Στέφαν Κορνέλιους, δεν είναι ακόμη βέβαιο εάν οι δύο Αμερικανοί διαπραγματευτές, ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και ο γαμπρός του Τζάρεντ Κούσνερ, θα συμμετάσχουν στη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί απόψε με τους Ευρωπαίους ηγέτες. Διευκρίνισε πάντως ότι έχουν προσκληθεί.

Η συζήτηση, ανέφερε ο κ. Κορνέλιους, θα επικεντρωθεί «στο ζήτημα του εδάφους και της ασφάλειας». Ειδικά το ζήτημα της ασφάλειας, πρόσθεσε, «θα καθορίσει τελικά εάν αυτός ο πόλεμος θα σταματήσει πραγματικά και εάν θα αναζωπυρωθεί ή εάν μια αναζωπύρωση μπορεί να αποτραπεί και να προληφθεί».

Στο Βερολίνο θα ταξιδέψει και ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν θα ταξιδέψει απόψε στο Βερολίνο για να παραστεί στο νέο γύρο συνομιλιών για την ειρήνευση στην Ουκρανία, ανακοίνωσε το γραφείο του.

Οι ηγέτες της Βρετανίας, της Ιταλίας, τη Ολλανδίας, τη Πολωνίας και της Σουηδίας, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε είναι μεταξύ αυτών που αναμένεται ότι θα συμμετάσχουν στις συνομιλίες που θα διεξαχθούν απόψε στο Βερολίνο.

cnn.gr