Τρία πλοία στο στόχαστρο των ΗΠΑ σε διεθνή ύδατα - Οκτώ νεκροί σε επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών

Ο στρατός των ΗΠΑ αναφέρει ότι τα πλοία εμπλέκονταν σε παράνομη μεταφορά ναρκωτικών

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι, κατόπιν εντολής του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον τριών πλοίων που βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ατόμων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων στην πλατφόρμα X, «οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι τα πλοία κινούνταν σε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό και εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες μεταφοράς ναρκωτικών». Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων σκοτώθηκαν συνολικά οκτώ άνδρες που χαρακτηρίζονται ως ναρκοτρομοκράτες: τρεις στο πρώτο πλοίο, δύο στο δεύτερο και τρεις στο τρίτο.

Πηγή: Reuters

