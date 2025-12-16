Τρία πλοία στο στόχαστρο των ΗΠΑ σε διεθνή ύδατα - Οκτώ νεκροί σε επιχείρηση κατά της διακίνησης ναρκωτικών

Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι, κατόπιν εντολής του Υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, προχώρησε σε επιθέσεις εναντίον τριών πλοίων που βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα, με αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον οκτώ ατόμων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων στην πλατφόρμα X, «οι πληροφορίες επιβεβαίωσαν ότι τα πλοία κινούνταν σε γνωστές διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον Ανατολικό Ειρηνικό και εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες μεταφοράς ναρκωτικών». Κατά τη διάρκεια των επιθέσεων σκοτώθηκαν συνολικά οκτώ άνδρες που χαρακτηρίζονται ως ναρκοτρομοκράτες: τρεις στο πρώτο πλοίο, δύο στο δεύτερο και τρεις στο τρίτο.

On Dec. 15, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted lethal kinetic strikes on three vessels operated by Designated Terrorist Organizations in international waters. Intelligence confirmed that the vessels were transiting along known… pic.twitter.com/IQfCVvUpau — U.S. Southern Command (@Southcom) December 16, 2025

Πηγή: Reuters