Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Μεξικό: Δέκα νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους - Συγκλονιστικό βίντεο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Συνετρίβη αεροσκάφος τύπου Cessna Citation 650 σε βιομηχανική περιοχή κοντά στην πόλη Τολούκα

Συνετρίβη ιδιωτικό αεροσκάφος στο κεντρικό Μεξικό με τις αρχές να πιστεύουν ότι όλοι οι επιβαίνοντες είναι νεκροί. 

Δέκα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβη μικρό αεριωθούμενο στο κεντρικό Μεξικό -αν και ακόμη επισήμως η πολιτική προστασία έκανε λόγο για τρεις αγνοούμενους και επτά νεκρούς-, σύμφωνα με τις αρχές και μέσα ενημέρωσης.

Το δυστύχημα έγινε στις 12:31 (τοπική ώρα) σε βιομηχανική περιοχή κοντά στην πόλη Τολούκα, ανέφερε μέσω X η γραμματεία (το υπουργείο) Υποδομών, Επικοινωνιών και Μεταφορών, διευκρινίζοντας πως συνετρίβη αεροσκάφος τύπου Cessna Citation 650. Δεν αναφέρθηκαν θύματα στο έδαφος, παρότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά.

Πρόσθεσε πως το αεροσκάφος, χωρητικότητας ως και δεκαπέντε επιβατών, είχε απογειωθεί από τη λουτρόπολη Ακαπούλκο κι είχε προορισμό την Τολούκα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Milenio, το δηλωτικό φορτίο του Τσέσνα έκανε λόγο για οκτώ επιβάτες, ανάμεσα τους τρία παιδιά 2, 4 και 9 ετών, και δυο χειριστές.

Στην τελευταία επικοινωνία του με τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, ο κυβερνήτης φέρεται να είπε «συντριβόμαστε».

Πλάνα από κάμερα ασφαλείας κατέγραψαν τις τελευταίες στιγμές του αεροσκάφους στον αέρα, καθώς φαινόταν να αποπειράται απότομο ελιγμό.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο κυβερνήτης προσπάθησε να προσγειώσει το αεροσκάφος σε γήπεδο ποδοσφαίρου, αλλά το Τσέσνα προσεδαφίστηκε απότομα, με ταχύτητα, προτού πέσει πάνω σε συνεργείο φορτηγών.

Τα αίτια της συντριβής δεν είναι γνωστά. Δεδομένης της αμερικανικής προέλευσης του business jet, μπορεί να αναμένεται πως στην έρευνα για το δυστύχημα θα συμμετάσχουν οι αρχές των ΗΠΑ.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΜΕΞΙΚΟΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα