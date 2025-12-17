«Οικονομικές απώλειες»: Η απάντηση της Ζαχάροβα για τα κυπριακά κέντρα βίζας στη Ρωσία

H απόφαση της Κύπρου, όπως και μιας σειράς άλλων χωρών-μελών της ΕΕ, να διαθέτουν κέντρα έκδοσης θεωρήσεων διαβατηρίων για τις ανάγκες των Ρώσων τουριστών, παρά τη γραμμή αντιπαράθεσης της «συλλογικής Δύσης» με τη Μόσχα, «αποδεικνύει για άλλη μια φορά τη συνειδητοποίηση στην Ευρώπη του μεγέθους των οικονομικών απωλειών από τη διακοπή της τουριστικής ροής» από τη Ρωσία, δήλωσε η επίσημη εκπρόσωπος του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, ερωτηθείσα για την πρόσφατη έναρξη της λειτουργίας κυπριακών visa centres σε οκτώ ρωσικές πόλεις.

«Οι διακοσμητικές προσπάθειες να διορθωθεί η κατάσταση δεν θα έχουν αποτέλεσμα έως ότου η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σταματήσει την αντιρωσική πολιτική της, συμπεριλαμβανομένης της προσέγγισης που επιβάλλει διακρίσεις και αποσκοπεί στη συνεχή αυστηροποίηση του καθεστώτος εισόδου των Ρώσων στην επικράτεια της ΕΕ», σημείωσε η Ρωσίδα υψηλόβαθμος διπλωμάτης, εκτιμώντας ότι «στις χώρες της ΕΕ αυξάνεται σταθερά ο αριθμός των απορρίψεων αιτήσεων για βίζα, μειώνεται η διάρκεια παραμονής με τουριστικές βίζες, ενώ ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες έχουν σταματήσει εντελώς την έκδοσή τους».

«Στις ήδη ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις προστέθηκε τον Νοέμβριο του 2025 η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να διακόψει την έκδοση πολλαπλών θεωρήσεων Σένγκεν στους Ρώσους» πολίτες, αναφέρεται στη δήλωση της Μ. Ζαχάροβα, που αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, όπου σημειώνεται ότι «σε αντίθεση με την ΕΕ, η οποία θέτει τεχνητά εμπόδια στη χορήγηση θεωρήσεων, η Ρωσική Ομοσπονδία δεν λαμβάνει απαγορευτικά αντίμετρα έναντι των απλών Ευρωπαίων που επιθυμούν να επισκεφθούν τη χώρα μας, κυρίως για ιδιωτικούς ή τουριστικούς σκοπούς».

«Οι πολίτες των χωρών της ΕΕ συνεχίζουν να απολαμβάνουν τα οφέλη της Συμφωνίας του 2006 μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων, παρά τον τερματισμό της ισχύος της από τις Αρχές της ΕΕ το 2022», αναφέρει η Ρωσίδα εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι «οι πολίτες όλων των κρατών της ΕΕ μπορούν όπως και πριν να εισέρχονται στη Ρωσία με απλοποιημένη διαδικασία, χρησιμοποιώντας ενιαία ηλεκτρονική βίζα», που εκδίδεται διαδικτυακά.

Πηγή: ΚΥΠΕ