Τραμπ: Υπόσχεται «οικονομικό μπουμ που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες για οικονομικό μπουμ που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος», κατά τη διάρκεια διαγγέλματός του από τον Λευκό Οίκο.

Την ώρα που δημοσκοπήσεις καταγράφουν αυξανόμενη δυσαρέσκεια των Αμερικανών για την οικονομική πολιτική του, ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας χρησιμοποίησε την ομιλία αυτή, σε ώρα κατά κανόνα υψηλής τηλεθέασης, για να καταφερθεί ακόμη μια φορά εναντίον του δημοκρατικού προκατόχου του Τζο Μπάιντεν και να καταδικάσει την παράτυπη μετανάστευση.

Εξάλλου, σε χαρακτηριστικό απόσπασμα της τοποθέτησής του, ο ρεπουμπλικάνος υποσχέθηκε στους αμερικανούς στρατιωτικούς πως θα λάβουν πριμ ύψους 1.776 δολαρίων.

Το ποσό αυτό παραπέμπει στην ημερομηνία της ανακήρυξης της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, που εορτάζουν το επόμενο έτος την επέτειο 250 χρόνων από ιδρύσεως κράτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ