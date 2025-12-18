«Μετακινείται ο Φιντάν, επιστρέφει ο Τσαβούσογλου στο ΥΠΕΞ»: Σενάρια ανασχηματισμού του Υπουργικού Συμβουλίου στην Τουρκία

Φουντώνουν ξανά τα παρασκήνια στην Άγκυρα για πιθανό ανασχηματισμό της κυβέρνησης, με τα σενάρια να τραβούν ακόμη και το ενδιαφέρον ξένων διπλωματών.

Σύμφωνα με όσα μεταφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος Ντενίζ Ζεϊρέκ, βασισμένος σε ρεπορτάζ του Ουγούρ Εργκάν, κυκλοφορεί σενάριο «αλυσιδωτών αλλαγών» στο υπουργικό συμβούλιο: ένας υπουργός αποχωρεί, άλλος αλλάζει χαρτοφυλάκιο και ένας πρώην υπουργός επιστρέφει.

Στο επίκεντρο του σεναρίου:

· ο υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλικαγιά φέρεται να αποχωρεί,

· ο υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν εμφανίζεται ως πιθανός διάδοχός του στο Εσωτερικών,

· ενώ ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου φέρεται να επιστρέφει στο Υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, συζητείται και το ενδεχόμενο ο υπουργός Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ να μετακινηθεί σε θέση αντιπροέδρου.

Ωστόσο, ο ίδιος ο Ζεϊρέκ χαμηλώνει τους τόνους, σημειώνοντας ότι ανασχηματισμός δεν αναμένεται άμεσα, ενώ χαρακτηρίζει τους Γερλικαγιά, Φιντάν, Γιασάρ Γκιουλέρ και Κουρούμ ως από τους πιο «αμετακίνητους» υπουργούς.

Ακόμη κι έτσι, προσθέτει, ανακατατάξεις στην κορυφή της γραφειοκρατίας θεωρούνται πιο πιθανές από έναν θεαματικό ανασχηματισμό.

Πηγή: edotourkia.gr