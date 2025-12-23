Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνελήφθη στο Λονδίνο η ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ σε διαδήλωση υπέρ των Παλαιστινίων

Η Τούνμπεργκ συμμετείχε στη διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ υποστήριξης της ομάδας Prisoners for Palestine και των απεργών πείνας που συνδέονται με την οργάνωση Palestine Action.

H γνωστή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη την Τρίτη στο κέντρο του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια κινητοποίησης υπέρ φιλοπαλαιστίνιων ακτιβιστών που διαμαρτύρονται για την κράτησή τους εν αναμονή δίκης. Η Τούνμπεργκ συμμετείχε στη διαμαρτυρία κρατώντας πλακάτ υποστήριξης της ομάδας Prisoners for Palestine και των απεργών πείνας που συνδέονται με την οργάνωση Palestine Action.

Η ομάδα διαμαρτυρίας Prisoners for Palestine έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο στο οποίο η 22χρονη Σουηδέζα ακτιβίστρια εμφανίζεται να κρατά πλακάτ υποστήριξης των απεργών πείνας.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε στο City του Λονδίνου και συνδυάστηκε με ενέργεια διαμαρτυρίας κατά ασφαλιστικής εταιρείας, την οποία οι ακτιβιστές κατηγορούν για δεσμούς με την ισραηλινή αμυντική βιομηχανία. Η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις για πρόκληση φθορών και για υποστήριξη απαγορευμένης οργάνωσης, χωρίς να κατονομάσει τους συλληφθέντες.

Η Palestine Action έχει τεθεί εκτός νόμου από τη βρετανική κυβέρνηση, γεγονός που έχει προκαλέσει αντιδράσεις από οργανώσεις ακτιβιστών και υπεράσπισης πολιτικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, η κυβέρνηση επιμένει ότι δεν παρεμβαίνει στη δικαστική διαδικασία, υπογραμμίζοντας ότι οι αποφάσεις σχετικά με την κράτηση και την εγγύηση ανήκουν αποκλειστικά στη δικαιοσύνη.

