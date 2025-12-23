Βίντεο: Θρίλερ στην Τουρκία, συνετρίβη λίαρ τζετ με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης, Μοχάμεντ Αλ Χαντάντ

Ιδιωτικό αεροσκάφος Falcon 50 με πέντε επιβαίνοντες χάθηκε το βράδυ της Τρίτης από τις οθόνες των ραντάρ μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Εσένμπογα της Άγκυρας. Λίγο πριν από 10μμ (ώρα Ελλάδος) επιβεβαιώθηκε ότι το αεροσκάφος συνετρίβη.

Το Falcon 50 είχε ως προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης. Σε αυτό επέβαινε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Λιβύης, στρατηγός Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ-Αλ Χαντάντ.

Το λίαρ τζετ ζήτησε να προσγειωθεί εκτάκτως στην περιοχή Χαϊμάνα της Άγκυρας, αλλά δεν υπήρξε καμία επαφή με τον πιλότο, έπειτα από αυτό το αίτημα.

Το αεροδρόμιο της τουρκικής πρωτεύουσας έκλεισε προσωρινά και οι πτήσεις εκτρέπονταν σε εκείνο του Καϊσερί (Καισάρεια).

Πληροφορίες αναφέρουν ότι εμφάνισε πρόβλημα στα ηλεκτρονικά συστήματα και εξέπεμψε SOS για αναγκαστική προσγείωση πριν χαθεί από τα ραντάρ.

To CNN Türk μετέδωσε ότι πρόκειται για ναυλωμένο αεροσκάφος που ανήκει σε ιδιωτική εταιρεία τζετ. Το αεροδρόμιο Εσένμπογα έκλεισε για άλλες πτήσεις για προληπτικούς λόγους αφού έλαβε το σήμα για προσγείωση,

Η Hurriyet αναφέρει ότι ακούστηκε ένας δυνατός κρότος κοντά στην περιοχή Χαϊμάνα, νότια από την Άγκυρα, και έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό. Βίντεο από κάμερα ασφαλείας που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει μια έντονη λάμψη που θεωρείται ότι σχετίζεται με την πτώση του αεροσκάφους.

υπουργός Εσωτερικών Αλί Γερλίκαγια, σε ανακοίνωσή του στο X γράφει: «Χάθηκε η επαφή στις 8:52 μ.μ. σήμερα το βράδυ με ένα επαγγελματικό τζετ Falcon 50, με σειριακό αριθμό 9H-DFJ, το οποίο απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Εσενμπογκά της Άγκυρας στις 8:10 μ.μ. για την Τρίπολη. Ελήφθη αίτημα για επείγουσα προσγείωση κοντά στη Χαϊμάνα από το αεροσκάφος.

Ωστόσο, η επαφή με το αεροσκάφος δεν κατέστη δυνατή στη συνέχεια. Στο αεροσκάφος επιβαίνουν πέντε επιβάτες, συμπεριλαμβανομένου του Αρχηγού του Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Λιβύης, στρατηγού Μοχάμεντ Αλί Αχμέντ-Αλ Χαντάντ. Το κοινό θα ενημερωθεί για περαιτέρω εξελίξεις».

Ο Λίβυος αξιωματούχος είχε συναντηθεί λίγες ώρες νωρίτερα με τους Τούρκους ομολόγους του.

Έρευνες διεξάγουν από αέρος και εδάφους οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις, η Χωροφυλακή, η AFAD (η πολιτική προστασία), το υπουργείο Μεταφορών, το υπουργείο Εσωτερικών.

Πρόκειται για την τρίτη πτώση αεροσκάφους που σχετίζεται με την Τουρκία μέσα σε περίπου 40 ημέρες.

Στις 11 Νοεμβρίου είχε συντριβεί ένα μεταγωγικό C-130 στα σύνορα Γεωργίας και Αζερμπαϊτζάν με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 20 επιβαίνοντες.

Δύο ημέρες αργότερα, στις 13 Νοεμβρίου, συνετρίβη ένα τουρκικό Canadair που συμμετείχε σε κατάσβεση στην Κροατία με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους και οι δύο επιβαίνοντες.