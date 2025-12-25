Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ουκρανικά drones έπληξαν εγκαταστάσεις πετρελαίου και αερίου στη Ρωσία

«Κάθε ένα από τα χτυπήματα αυτά πλήττει τον ρωσικό προϋπολογισμό, μειώνει τα έσοδα σε ξένο νόμισμα» δήλωσε αξιωματούχος της SBU

Ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) μεγάλου βεληνεκούς έπληξαν δεξαμενές με προϊόντα πετρελαίου στο ρωσικό λιμάνι Τεμριούκ και μονάδα επεξεργασίας αερίου στο Όρενμπουργκ της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα στο Reuters αξιωματούχος της υπηρεσίας ασφάλειας της Ουκρανίας (SBU).

«Η SBU συνεχίζει να στοχοθετεί συστηματικά εγκαταστάσεις στον ρωσικό τομέα πετρελαίου και αερίου. Κάθε ένα από τα χτυπήματα αυτά πλήττει τον ρωσικό προϋπολογισμό, μειώνει τα έσοδα σε ξένο νόμισμα και περιπλέκει την επιμελητεία και την τροφοδοσία καυσίμων για τον στρατό», δήλωσε ο αξιωματούχος.

