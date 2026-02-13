Peugeot Lion Days: Ειδικές τιμές για τα υβριδικά Peugeot 2008 και 3008

Η Peugeot παρουσιάζει στην κυπριακή αγορά την προωθητική ενέργεια «Lion Days», μια καμπάνια που φέρνει τα δύο δημοφιλή SUV της μάρκας σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές. Αφορά τα υβριδικά Peugeot 2008 και 3008, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να αποκτήσει ένα σύγχρονο, τεχνολογικά προηγμένο μοντέλο. Πιο συγκεκριμένα, το Peugeot 2008 Hybrid προσφέρεται στο πλαίσιο της καμπάνιας από €23.900 ή με €195 το μήνα, ενώ το μεγαλύτερο και πιο premium Peugeot 3008 Hybrid διατίθεται από €29.900 ή με €247 το μήνα. Και τα δύο μοντέλα είναι άμεσα διαθέσιμα, επιτρέποντας στους ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν το νέο τους αυτοκίνητο χωρίς αναμονές.

Peugeot 2008

Peugeot 2008 Hybrid

Το Peugeot 2008 Hybrid αποτελεί μία από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην κατηγορία των compact SUV, συνδυάζοντας μοντέρνο σχεδιασμό, τεχνολογία και υβριδική αποδοτικότητα. Το δυναμικό εμπρός μέρος με τα χαρακτηριστικά φωτιστικά σώματα LED και τη μεγάλη μάσκα δημιουργούν μια έντονη οπτική παρουσία, ενώ οι καθαρές γραμμές του αμαξώματος ενισχύουν τον σύγχρονο χαρακτήρα του μοντέλου.

Στο εσωτερικό, το Peugeot i-Cockpit ξεχωρίζει με τον μικρό, χαμηλά τοποθετημένο τιμόνι και τον ψηφιακό πίνακα οργάνων, προσφέροντας μια διαφορετική, πιο οδηγοκεντρική εμπειρία. Η υβριδική τεχνολογία του 2008 συνδυάζει βενζινοκινητήρα με ηλεκτρική υποβοήθηση, προσφέροντας χαμηλότερη κατανάλωση και πιο ομαλή λειτουργία στην αστική κίνηση. Στον τομέα της ασφάλειας, διαθέτει σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, όπως αυτόνομο φρενάρισμα, υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας και σύστημα αναγνώρισης σημάτων κυκλοφορίας, ενισχύοντας την αίσθηση ασφάλειας στην καθημερινή οδήγηση.

Peugeot 3008

Peugeot 3008 Hybrid

Το Peugeot 3008 Hybrid ανεβάζει τον πήχη στην κατηγορία των μεσαίων SUV, συνδυάζοντας premium αισθητική, προηγμένη τεχνολογία και υβριδική αποδοτικότητα. Η καμπίνα ακολουθεί τη φιλοσοφία του Peugeot i-Cockpit, με ψηφιακό πίνακα οργάνων, μεγάλη οθόνη αφής και ποιοτικά υλικά που ενισχύουν την premium αίσθηση. Οι χώροι για επιβάτες και αποσκευές είναι σαφώς μεγαλύτεροι σε σχέση με το 2008, καθιστώντας το ιδανικό για οικογενειακές μετακινήσεις και ταξίδια. Το υβριδικό σύστημα του 3008 προσφέρει ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση και την οικονομία καυσίμου. Η ηλεκτρική υποβοήθηση μειώνει την κατανάλωση στην πόλη και βελτιώνει την ομαλότητα της λειτουργίας, ενώ στον ανοιχτό δρόμο το σύνολο προσφέρει επαρκή ισχύ για άνετα ταξίδια.

Και τα δύο μοντέλα βρίσκονται στους εκθεσιακούς χώρους της CiC Automasters σε όλες τις πόλεις.