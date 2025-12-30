Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ατύχημα με τελεφερίκ στην Ιταλία: Τέσσερις τραυματίες - Εγκλωβίστηκαν 100 επιβάτες στα 2.800 μέτρα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

@BPINewsOrg

Τρεις επιβάτες που βρισκόταν στην πιο πάνω καμπίνα τραυματίστηκαν, μαζί με τον χειριστή του τελεφερίκ.

Συναγερμός σήμανε στην Ιταλία την Τρίτη (30/12) μετά από ατύχημα σε τελεφερίκ σε βουνό στα βορειοδυτικά της χώρας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερα άτομα και να χρειαστεί ο απεγκλωβισμός ακόμη 100. 

Το ατύχημα σημειώθηκε όταν δύο καμπίνες συγκρούστηκαν με τον άνω και τον κάτω σταθμό της εγκατάστασης, η οποία βρίσκεται κοντά στο χωριό Μακουγκνάγκα στην περιοχή του Πιεμόντε, όπως ανακοίνωσε η ιταλική πυροσβεστική υπηρεσία.

Τρεις επιβάτες που βρισκόταν στην πιο πάνω καμπίνα τραυματίστηκαν, μαζί με τον χειριστή του τελεφερίκ. Σύμφωνα, ωστόσο, με ιταλικά μέσα ενημέρωσης έξι άτομα χρειάστηκαν ιατρική περίθαλψη.

Μετά από το συμβάν οι κοντινές πίστες για σκι έκλεισαν.

Ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας διαχείρισης τελεφερίκ «Macugnaga Trasporti e Servizi» Φιλίπι Μπεσότζι, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων ANSA ότι μία από τις καμπίνες προφανώς δεν κατάφερε να επιβραδύνει όπως αναμενόταν και χτύπησε σε ένα φράγμα του σταθμού.

«Ευτυχώς δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί, δεν κινδυνεύει η ζωή κανενός» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Να σημειωθεί ότι, στο τελεφερίκ μία ομάδα περίπου 100 ατόμων, στην οποία περιλαμβάνονται παιδιά και ξένους τουρίστες, εγκλωβίστηκε στον ανώτερο σταθμό του όρους Μόντε Μόρο σε υψόμετρο περίπου 2.800 μέτρων, σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης.

Πηγή: cnn.gr

Tags

ΙΤΑΛΙΑΑΤΥΧΗΜΑΑΛΠΕΙΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα