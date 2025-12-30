Κρίση στην Υεμένη: Το Αμπού Ντάμπι αποσύρει τις δυνάμεις του εν μέσω ρήξης με τη Σαουδική Αραβία

Την απόσυρση των δυνάμεών τους που απομένουν στην Υεμένη ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μετά την ανοιχτή ρήξη μεταξύ του Άμπου Ντάμπι και της Σαουδικής Αραβίας, που είναι και οι δύο δυνάμεις του Κόλπου.

Το Άμπου Ντάμπι έκανε την ανακοίνωση λίγες ώρες μετά το αεροπορικό πλήγμα από τον υπό σαουδαραβική ηγεσία συνασπισμό στο λιμάνι Μουκάλα της νότιας Υεμένης.

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και Σαουδική Αραβία βλέπουν τα συμφέροντά τους να αποκλίνουν σε όλα, από τις ποσοστώσεις πετρελαίου έως τη γεωπολιτική επιρροή.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανέφερε ότι έθεσε εθελοντικά τέλος στην αποστολή των μονάδων του κατά της τρομοκρατίας στην Υεμένη, τις μοναδικές δυνάμεις που είχε στη χώρα μετά την «ολοκλήρωση» της στρατιωτικής παρουσίας του στην Υεμένη το 2019.

Το υπουργείο ανέφερε ότι η «εναπομείνασα παρουσία περιορίζεται σε ειδικευμένο προσωπικό στο πλαίσιο προσπαθειών κατά της τρομοκρατίας, σε συντονισμό με διεθνείς εταίρους».

Ανέφερε πως η απόφαση ελήφθη έπειτα από συνολική αξιολόγηση έπειτα από πρόσφατες εξελίξεις, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων WAM, επικαλούμενο ανακοίνωσε που εξέδωσε το υπουργείο.

Σκληρή γλώσσα από τη Σαουδική Αραβία

Διακηρύσσοντας πως η εθνική ασφάλειά της είναι κόκκινη γραμμή, η Σαουδική Αραβία υποστήριξε νωρίτερα σήμερα πως τα ΗΑΕ πίεσαν τους αυτονομιστές της νότιας Υεμένης να διενεργήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις που έφθασαν μέχρι τα σύνορα του βασιλείου.

Ήταν η πιο σκληρή γλώσσα που έχει χρησιμοποιήσει μέχρι τώρα το Ριάντ εναντίον των ΗΑΕ στη διαφωνία μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών που συνεργάστηκαν κάποτε σε έναν συνασπισμό εναντίον του συνδεόμενου με το Ιράν κινήματος Χούθι της Υεμένης τα συμφέροντα των οποίων όμως στην Υεμένη αποκλίνουν τα τελευταία χρόνια.

Οι τριβές μεγάλωσαν στο εσωτερικό του συνασπισμού καθώς το Αμπού Ντάμπι υποστήριξε την επιδίωξη των αυτονομιστών του νότου για αυτονομία, ενώ το Ριάντ εξακολούθησε να υποστηρίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Υεμένης, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί τελικά ένα ανοικτό ρήγμα μετά των δύο συμμάχων στον Κόλπο.

Πλήγμα σε αποβάθρα για παροχή στρατιωτικής βοήθειας

Σήμερα ο συνασπισμός έπληξε αποβάθρα όπως είπε η οποία χρησιμοποιούνταν για την παροχή ξένης στρατιωτικής βοήθειας στους υποστηριζόμενους από τα ΗΑΕ αυτονομιστές. Ο επικεφαλής του υποστηριζόμενου από τη Σαουδική Αραβία προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης έδωσε στις δυνάμεις των Εμιράτων προθεσμία 24 ωρών για να φύγουν.

Τα ΗΑΕ ανέφεραν σε μια ανακοίνωση ότι εξεπλάγησαν από το αεροπορικό πλήγμα και ότι το φορτίο που δέχθηκε την επίθεση δεν περιείχε όπλα και προοριζόταν για τις δυνάμεις των Εμιράτων.

Ο επικεφαλής του προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης Ρασάντ αλ-Αλίμι κατηγόρησε τα ΗΑΕ σε τηλεοπτική ομιλία ότι πυροδοτούν την εσωτερική διαμάχη στην Υεμένη με την υποστήριξή τους στο Μεταβατικό Συμβούλιο του Νότου (ΜΣΝ), σύμφωνα με τα κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Υεμένης.

«Δυστυχώς, έχει επιβεβαιωθεί οριστικά πως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα πίεσαν και καθοδήγησαν το ΜΣΝ προκειμένου να υπονομεύσει και να εξεγερθεί κατά της αρχής του κράτους μέσω στρατιωτικής κλιμάκωσης», πρόσθεσε.

Τα ΗΑΕ τόνισαν νωρίτερα πως «οι χειρισμοί σε ό,τι αφορά τις πρόσφατες εξελίξεις πρέπει να γίνουν υπεύθυνα και με τρόπο που αποτρέπει την κλιμάκωση, στη βάση αξιόπιστων γεγονότων και του υφιστάμενου συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερομένων πλευρών».

Οι δύο χώρες και άλλα έξι μέλη του ΟΠΕΚ+ 'συναντώνται' διαδικτυακά την Κυριακή, 4 Ιανουαρίου και αντιπρόσωποι δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν την τρέχουσα πολιτική τους που δεν προβλέπει καμία αλλαγή στην παραγωγή του πρώτου τριμήνου.

