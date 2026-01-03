Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής: «Ο Μαδούρο βρίσκεται υπό κράτηση στις ΗΠΑ, θα λογοδοτήσει για εγκλήματα»

Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα μετά τη σύλληψη Μαδούρο - Η αντιπολίτευση, ο στρατός και οι κίνδυνοι

Μνήμες από την εισβολή στον Παναμά, που οδήγησε στην παράδοση του δικτάτορα Νοριέγκα, ξύπνησε η αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση στη Βενεζουέλα για τη σύλληψη του προέδρου Μαδούρο

Παγκόσμιο αναβρασμό έχουν προκαλέσει οι ραγδαίες εξελίξεις στη Βενεζουέλα με τη στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και τη σύλληψη του Νικόλα Μαδούρο.

Ανάλυση του BBC εξηγεί, τι σηματοδοτεί το αμερικανικό χτύπημα στη χώρα, τονίζοντας ότι οι υποστηρικτές της αμερικανικής επέμβασης ισχυρίζονται ότι αυτή η εξέλιξη θα ανοίξει τον δρόμο στην αντιπολίτευση της Βενεζουέλας για να αναλάβει την εξουσία.

Ωστόσο, πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η κατάσταση δεν θα είναι τόσο απλή, καθώς στην εξίσωση μπαίνει ο στρατός, αλλά και ο κίνδυνος της αποσταθεροποίησης.

Σύμφωνα με το BBC, o στρατός και οι παραστρατιωτικοί στη Βενεζουέλα παραμένουν πιστοί στον Μαδούρο.

Όπως υπογραμμίζεται, ακόμη και ορισμένοι επικριτές του Μαδούρο φοβόντουσαν ότι η άμεση παρέμβαση των ΗΠΑ θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω αποσταθεροποίηση της χώρας.

Το βρετανικό Μέσο σημειώνει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είχαν προχωρήσει σε μια τόσο άμεση παρέμβαση στην περιοχή από το 1989, όταν εισέβαλαν στον Παναμά για να ανατρέψουν τον τότε στρατιωτικό ηγέτη, Μανουέλ Νοριέγκα.

Το 1989

Ήταν Δεκέμβριος του 1989 όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους διέταξε την εισβολή στον Παναμά για τη σύλληψη του δικτάτορα Μανουέλ Νοριέγκα, πρώην πράκτορα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος είχε κατηγορηθεί από την Ουάσινγκτον για διακίνηση ναρκωτικών.

Εκείνη ήταν η προηγούμενη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ σε χώρα της Λατινικής Αμερικής πριν από την επίθεση που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα στη Βενεζουέλα, με τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο να συλλαμβάνεται προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Το 1989, περίπου 27.000 αμερικανοί στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων 13.000 που στάθμευαν στον Παναμά, συμμετείχαν στην επιχείρηση «Just Cause», η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 500 ανθρώπους – σύμφωνα με επίσημο απολογισμό, γιατί οι εκτιμήσεις αρκετών ΜΚΟ έκαναν λόγο για αρκετές χιλιάδες νεκρούς.

Στις 20 Δεκεμβρίου, αμερικανοί στρατιώτες ανέλαβαν τον έλεγχο στους δρόμος της πρωτεύουσας του Παναμά. Αφού κατέφυγε για δυο εβδομάδες στην πρεσβεία του Βατικανού, ο Μανουέλ Νοριέγκα παραδόθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1990.

Δύο χρόνια πριν από τη σύλληψή του, ο Νοριέγκα είχε ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ τον επικήρυξαν επειδή αρνήθηκε να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον στα σχέδιά της για εισβολή στη Νικαράγουα.

Καταδικάστηκε από δικαστήριο στη Φλόριντα σε κάθειρξη 40 ετών για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με δυνατότητα μείωσης της ποινής κατά το ήμισυ για καλή διαγωγή. Πέρασε 17 χρόνια σε αμερικανικές φυλακές, και ενάμιση χρόνο σε φυλακή της Γαλλίας, προτού εκδοθεί στον Παναμά.

Ο πρώην δικτάτορας του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα (1983-1989) πέθανε το 2017 σε ηλικία 83 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / cnn.gr

