Delta Force: Ποια είναι η επίλεκτη μονάδα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων που συνέλαβε τον Μαδούρο

Από την επίλεκτη ομάδα των αμερικανικών ειδικών δυνάμεων Delta Force έγινε η σύλληψη Μαρούρο, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CBS.

Επίσημες πηγές δήλωσαν στο ειδησεογραφικό δίκτυο ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες (ώρα ισπανικής χερσονήσου), αν και δεν διευκρίνισαν την τοποθεσία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη σύλληψη του ηγέτη των Τσαβιστών σε μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δήλωσε ότι θα παράσχει λεπτομέρειες σε συνέντευξη Τύπου στις 18:00 η ωρα Κύπρου.

Η Δύναμη Δέλτα είναι μια επίλεκτη μονάδα του Στρατού των ΗΠΑ που έχει αναλάβει ειδικές αποστολές, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως στην αντιτρομοκρατία, τη διάσωση ομήρων και τις επιχειρήσεις αντικατασκοπείας, αν και διεξάγει επίσης επιχειρήσεις άμεσης δράσης εναντίον στόχων «υψηλής αξίας».

Μαζί με παρόμοιες μονάδες της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού, χειρίζονται τις πιο σύνθετες, επικίνδυνες και άκρως απόρρητες επιχειρήσεις που διατάσσονται απευθείας από τον Πρόεδρο ή τον Υπουργό Άμυνας.

Το 2019, μια ομάδα της εν λόγω μονάδας είχε εξοντώσει τον ηγέτη του Ισλαμικού Κράτους, Αμπού Μπακρ αλ-Μπαγκντάντι.

Ιδρύθηκε το 1977 από τον ταγματάρχη Τσάρλι Μπέκγουιθ, αξιωματούχο των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ και τα υποψήφια μέλη της περνούν από μια πολύ σκληρή δοκιμασία επιλογής και υποβάλλονται σε σκληρή εκπαίδευση στα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Πηγή: naftemporiki.gr