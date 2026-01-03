Ρεπουμπλικάνος γερουσιαστής: «Ο Μαδούρο βρίσκεται υπό κράτηση στις ΗΠΑ, θα λογοδοτήσει για εγκλήματα»

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Μνήμες Νοριέγκα «ξύπνησε» η σύλληψη του Μαδούρο – Η εισβολή των ΗΠΑ και η πτώση του δικτάτορα του Παναμά

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στις 20 Δεκεμβρίου 1989, Αμερικανοί στρατιώτες ανέλαβαν τον έλεγχο στους δρόμους της πρωτεύουσας του Παναμά - Ο Νοριέγκα παραδόθηκε δύο εβδομάδες αργότερα

Ήταν Δεκέμβριος του 1989 όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζορτζ Μπους διέταξε την εισβολή στον Παναμά για τη σύλληψη του δικτάτορα Μανουέλ Νοριέγκα, πρώην πράκτορα των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, ο οποίος είχε κατηγορηθεί από την Ουάσινγκτον για διακίνηση ναρκωτικών.

Εκείνη ήταν η προηγούμενη στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ σε χώρα της Λατινικής Αμερικής πριν από την επίθεση που εξαπέλυσαν τα ξημερώματα στη Βενεζουέλα, με τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο να συλλαμβάνεται προκειμένου να οδηγηθεί ενώπιον της αμερικανικής δικαιοσύνης.

Το 1989, περίπου 27.000 αμερικανοί στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων 13.000 που στάθμευαν στον Παναμά, συμμετείχαν στην επιχείρηση «Just Cause», η οποία στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 500 ανθρώπους – σύμφωνα με επίσημο απολογισμό, γιατί οι εκτιμήσεις αρκετών ΜΚΟ έκαναν λόγο για αρκετές χιλιάδες νεκρούς.

Στις 20 Δεκεμβρίου, αμερικανοί στρατιώτες ανέλαβαν τον έλεγχο στους δρόμος της πρωτεύουσας του Παναμά. Αφού κατέφυγε για δυο εβδομάδες στην πρεσβεία του Βατικανού, ο Μανουέλ Νοριέγκα παραδόθηκε στις 3 Ιανουαρίου 1990.

Δύο χρόνια πριν από τη σύλληψή του, ο Νοριέγκα είχε ισχυριστεί ότι οι ΗΠΑ τον επικήρυξαν επειδή αρνήθηκε να συνεργαστεί με την Ουάσινγκτον στα σχέδιά της για εισβολή στη Νικαράγουα.

Καταδικάστηκε από δικαστήριο στη Φλόριντα σε κάθειρξη 40 ετών για διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, με δυνατότητα μείωσης της ποινής κατά το ήμισυ για καλή διαγωγή. Πέρασε 17 χρόνια σε αμερικανικές φυλακές, και ενάμιση χρόνο σε φυλακή της Γαλλίας, προτού εκδοθεί στον Παναμά.

Ο πρώην δικτάτορας του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα (1983-1989) πέθανε το 2017 σε ηλικία 83 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Tags

ΗΠΑΠΑΝΑΜΑΣΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΔΟΥΡΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα