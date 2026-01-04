Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ στο τιμόνι της Βενεζουέλας: Ποια είναι η «τίγρης» του Μαδούρο

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βενεζουέλας διέταξε την αντιπρόεδρο Ντέλσι Ροντρίγκεζ να αναλάβει τα καθήκοντα και τις εξουσίες του προέδρου μετά την απομάκρυνση του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η απόφαση ανακοινώθηκε αργά το Σάββατο (τοπική ώρα, ξημερώματα Κυριακής στην Κύπρο) με το συμπέρασμα ότι ο Μαδούρο βρίσκεται σε «ουσιαστική και προσωρινή αδυναμία να ασκήσει τα καθήκοντά του».

Η Ροντρίγκες θα «αναλάβει και θα ασκήσει, ως αναπληρώτρια πρόεδρος, όλες τις εξουσίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που απορρέουν από το αξίωμα του προέδρου της Βολιβαριανής Δημοκρατίας της Βενεζουέλας, προκειμένου να διασφαλιστεί η διοικητική συνέχεια και η ολοκληρωμένη άμυνα της χώρας», σύμφωνα με την εντολή, την οποία διάβασε η δικαστής Τάνια Ντ'Αμέλιο σε συνεδρίαση που μεταδόθηκε από τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό VTV.

Το σύνταγμα της Βενεζουέλας ορίζει ότι σε περίπτωση προσωρινής ή απόλυτης απουσίας του προέδρου, ο αντιπρόεδρος πρέπει να τον αντικαταστήσει.

Η 56χρονη δικηγόρος γεννήθηκε στις 18 Μαΐου 1969 και είναι κόρη αριστερού αντάρτη. Κατάγεται από το Καράκας και συνεργάζεται στενά με τον αδελφό της, Χόρχε Ροντρίγκεζ, επικεφαλής της νομοθετικής εξουσίας της εθνοσυνέλευσης.

Παράλληλα με τον ρόλο της ως αντιπρόεδρος, η Ροντρίγκεζ διετέλεσε επίσης υπουργός Οικονομικών και Πετρελαίου, γεγονός που την κατέστησε βασική προσωπικότητα για την οικονομία της Βενεζουέλας και τον ιδιωτικό τομέα.

Έγινε αντιπρόεδρος το 2018, έχοντας υπηρετήσει σε διάφορους κυβερνητικούς ρόλους, συμπεριλαμβανομένων αυτών της υπουργού Επικοινωνίας και Πληροφοριών, της υπουργού Εξωτερικών και της επικεφαλής μιας φιλοκυβερνητικής συντακτικής συνέλευσης που ενίσχυσε τις εξουσίες του Μαδούρο το 2017. Εφάρμοσε ορθόδοξες οικονομικές πολιτικές για την καταπολέμηση του υπερπληθωρισμού στη Βενεζουέλα.

Ο Μαδούρο είχε αποκαλέσει την Ροντρίγκεζ «τίγρη» για την σθεναρή υπεράσπιση της σοσιαλιστικής κυβέρνησής του. Είπε επίσης ότι ήταν «μια νεαρή γυναίκα, γενναία, έμπειρη, κόρη ενός μάρτυρα, επαναστάτρια και δοκιμασμένη σε χίλιες μάχες».

«Πρόθυμη να κάνει αυτό που θεωρούμε απαραίτητο»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ροντρίγκεζ είπε στον Μάρκο Ρούμπιο ότι είναι «πρόθυμη να κάνει αυτό που θεωρούμε απαραίτητο για να κάνουμε τη Βενεζουέλα ξανά μεγάλη». Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα κυβερνήσουν τη χώρα.

Από την πλευρά της, η Ροντρίγκεζ απαίτησε από την κυβέρνηση των ΗΠΑ να δώσει αποδεικτικά στοιχεία ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του είναι ζωντανοί.

«Η Βενεζουέλα δεν θα γίνει ποτέ αποικία»

Σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμα που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Βενεζουέλας, η Ροντρίγκεζ, είπε ότι η Βενεζουέλα «δεν θα γίνει ποτέ αποικία» κανενός έθνους.

Πρόσθεσε ότι η Βενεζουέλα είναι ανοιχτή σε μια σχέση σεβασμού με την κυβέρνηση Τραμπ, αλλά μόνο εντός του πλαισίου του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της Βενεζουέλας.

Παράλληλα, έκανε έκκληση για την απελευθέρωση του Μαδούρο και της συζύγου του.

Είπε ότι ο συλληφθείς πρόεδρος ήταν ο «μοναδικός» πρόεδρος της Βενεζουέλας.

