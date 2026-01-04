Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

Ανάλυση Sky News: Ο Τραμπ θα σταματήσει στη Βενεζουέλα; - Οι επόμενοι πιθανοί στόχοι στην αμερικανική «αυλή»

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη νέα πραγματικότητα παίζει ο όρος «Δόγμα Ντονρόε», μια σύγχρονη παραλλαγή του Δόγματος Μονρόε που επανήλθε στο προσκήνιο.

 

Η σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από τις Ηνωμένες Πολιτείες σηματοδοτεί μια ιστορική καμπή που οδηγεί τη διεθνή πολιτική σε αχαρτογράφητα και ενδεχομένως επικίνδυνα νερά, όπως επισημαίνεται σε ανάλυση του Sky News.

Λίγες ώρες μετά την επιχείρηση-αστραπή των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα, το βρετανικό δίκτυο σημειώνει ότι η απόφαση της Ουάσινγκτον να προχωρήσει στη σύλληψη του ηγέτη ενός κυρίαρχου κράτους δεν βασίζεται σε σύγχρονες διεθνείς νόρμες, αλλά σε μια εξωτερική πολιτική του 19ου αιώνα.

Το «παράρτημα Τραμπ»

Κομβικό ρόλο σε αυτή τη νέα πραγματικότητα παίζει ο όρος «Δόγμα Ντονρόε», μια σύγχρονη παραλλαγή του Δόγματος Μονρόε που επανήλθε στο προσκήνιο. Το αρχικό δόγμα, που διατυπώθηκε τη δεκαετία του 1830 από τον πρόεδρο Τζέιμς Μονρόε, όριζε την αμερικανική ήπειρο ως αποκλειστική σφαίρα επιρροής των ΗΠΑ, προειδοποιώντας τις ευρωπαϊκές δυνάμεις να μην εμπλακούν με αποικιοκρατικές φιλοδοξίες.

Παρότι για σχεδόν δύο αιώνες ανήκε στα βιβλία της ιστορίας, το δόγμα επανήλθε πρόσφατα μέσω της νέας στρατηγικής εθνικής ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία περιλάμβανε και το λεγόμενο «παράρτημα Τραμπ». Σε αυτό ξεκαθαριζόταν ότι η Ουάσινγκτον δεν θα παραμένει αδρανής απέναντι σε γειτονικά κράτη που χαρακτηρίζονται ως εχθρικά ή εγκληματικά και εμπλέκονται σε «χρόνια παραβατικότητα».

Ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι το Δόγμα Μονρόε έχει πλέον «ξεπεραστεί» και αντικατασταθεί από το «Δόγμα Ντονρόε», υπογραμμίζοντας πως η αμερικανική κυριαρχία στο Δυτικό Ημισφαίριο δεν πρόκειται να αμφισβητηθεί ξανά.

Θα σταματήσει στη Βενεζουέλα ο Τραμπ;

Σύμφωνα με το Sky News, το ερώτημα που ανακύπτει είναι αν η Βενεζουέλα αποτελεί μόνο την αρχή. Και αυτό γιατί στην αμερικανική «αυλή» υπάρχουν, κατά την ίδια λογική, και άλλοι πιθανοί στόχοι: τα καρτέλ στο Μεξικό, η Κούβα, καθώς και τα εργαστήρια κοκαΐνης στην Κολομβία.

Πηγή: iefimerida.gr

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΗΠΑΚΟΛΟΜΒΙΑΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΜΕΞΙΚΟΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΔΟΥΡΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα