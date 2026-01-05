Times: O Χαμενεΐ ετοιμάζει σχέδιο διαφυγής στη Μόσχα

Καθώς οι αρχικές διαμαρτυρίες εμπόρων στο Ιράν για την ακρίβεια έχουν πάρει τη μορφή λαϊκής «εξέγερσης» - με συνθήματα υπέρ της ανατροπής του θεοκρατικού καθεστώτος – ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ετοιμάζεται να αποδράσει στο εξωτερικό, σε περίπτωση που το αντικαθεστωτικό κίνημα ξεφύγει από τον έλεγχο.

Σύμφωνα με τους βρετανικούς Times, οι υπηρεσίες πληροφοριών των ΗΠΑ και της Βρετανίας πιστεύουν ότι ο Αλί Χαμενεΐ , έχει εκπονήσει σχέδιο διαφυγής στη Ρωσία. Η επιλογή είναι ενδεικτική καθώς η Μόσχα έχει γίνει εδώ και καιρό ασφαλές καταφύγιο για εκθρονισμένους αυταρχικούς ηγέτες, όπως τελευταία ο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Σύμφωνα με το «σχέδιο Β», εάν οι δυνάμεις ασφαλείας του Χαμενεΐ δεν καταφέρουν να σταματήσουν τις αυξανόμενες διαδηλώσεις ή τον εγκαταλείψουν εν μέσω των αναταραχών, ο 86χρονος ηγέτης θα εγκαταλείψει την Τεχεράνη μαζί με τον πολύ στενό κύκλο συνεργατών και τα μέλη της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένου του γιου του και υποψήφιου διαδόχου του, Μοτζτάμπα.

Τουλάχιστον 12 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, έχουν σκοτωθεί από τις 30 Δεκεμβρίου στη διάρκεια τοπικών συγκρούσεων, σύμφωνα με απολογισμό βασισμένο στις επίσημες ανακοινώσεις.

Το Ιράν κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι επιδιώκει να «υπονομεύσει την εθνική ενότητα» αφότου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου εξέφρασε την «αλληλεγγύη του στον αγώνα» του ιρανικού λαού ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ διεμήνυσε εκ νέου χθες Κυριακή ότι το Ιράν θα υποστεί «πολύ σκληρό» πλήγμα αν σκοτωθούν διαδηλωτές.

«Το παρακολουθούμε πολύ στενά. Αν αρχίσουν να σκοτώνουν κόσμο, όπως έκαναν στο παρελθόν, νομίζω θα χτυπηθούν πολύ σκληρά από τις ΗΠΑ», απείλησε ο ρεπουμπλικάνος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στο προεδρικό αεροσκάφος.

