Δαμασκός και Τελ Αβίβ ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Συριακή αντιπροσωπεία, συμπεριλαμβανομένου του Υπουργού Εξωτερικών Ασάαντ αλ-Σαϊμπάνι, συμμετείχε σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων με το Ισραήλ τη Δευτέρα, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA.

Επικαλούμενο κυβερνητική πηγή, το SANA ανέφερε ότι οι συνομιλίες συντονίστηκαν και ήταν υπό την μεσολάβηση της Ουάσινγκτον, προσθέτοντας ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην επίτευξη «μιας ισορροπημένης συμφωνίας ασφαλείας» μεταξύ των δύο χωρών.

Δύο διπλωματικές πηγές δήλωσαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ότι οι συνομιλίες διεξάγονταν στο Παρίσι.

Το SANA ανέφερε ότι οι διαπραγματεύσεις επικεντρώθηκαν στην επανενεργοποίηση μιας συμφωνίας αποδέσμευσης του 1974 και στην εγγύηση «της απόσυρσης των ισραηλινών δυνάμεων» στις θέσεις τους, πριν από την ανατροπή του μακροχρόνιου ηγέτη Μπασάρ αλ-Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024.

Μετά την εκδίωξη του Άσαντ, το Ισραήλ έστειλε στρατεύματα στην υπό περιπολία ζώνη ασφαλείας του ΟΗΕ, η οποία χωρίζει τις ισραηλινές και τις συριακές δυνάμεις στα Υψίπεδα του Γκολάν για δεκαετίες.

Το Ισραήλ έχει επίσης πραγματοποιήσει επανειλημμένες εισβολές βαθύτερα στο συριακό έδαφος από τότε, καθώς και βομβαρδισμούς, και έχει δηλώσει ότι θέλει μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στο νότο της χώρας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν τη Συρία και το Ισραήλ να καταλήξουν σε μια συμφωνία που θα τερματίσει τις εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών, οι οποίες τεχνικά βρίσκονται σε πόλεμο από το 1948.

«Η επανέναρξη αυτών των διαπραγματεύσεων αποτελεί επιβεβαίωση της σταθερής δέσμευσης της Συρίας για την αποκατάσταση των αδιαπραγμάτευτων εθνικών δικαιωμάτων της», δήλωσε η κυβερνητική πηγή στο SANA, προσθέτοντας ότι ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών Χουσεΐν αλ-Σαλαμά ήταν επίσης μέλος της αντιπροσωπείας.

Η Συρία και το Ισραήλ ξεκίνησαν άμεσες διαπραγματεύσεις μετά την ανατροπή του Άσαντ.

Αξιωματούχοι των δύο χωρών έχουν συναντηθεί αρκετές φορές, με πιο πρόσφατη τον Σεπτέμβριο, αλλά η επιμονή του Ισραήλ για μια αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στη νότια Συρία έχει αποτελέσει σημαντικό εμπόδιο.

Τον περασμένο μήνα, ο Σύρος Πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα δήλωσε ότι η απαίτηση θα έθετε σε κίνδυνο τη χώρα του και προέτρεψε το Ισραήλ να σεβαστεί τη συμφωνία του 1974.

Πηγή: ΚΥΠΕ