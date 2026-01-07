Η Ρωσία έστειλε υποβρύχιο να συνοδεύσει τάνκερ που προσπάθησαν να κατασχέσουν οι ΗΠΑ ανοικτά της Βενεζουέλας

Η Ρωσία έστειλε υποβρύχιο και άλλα σκάφη του πολεμικού ναυτικού της για να συνοδεύσουν άδειο παλιό δεξαμενόπλοιο, το Bella 1, το οποίο προσπαθεί να αποφύγει την σύλληψή του από τις αρχές των ΗΠΑ για πάνω από δυο εβδομάδες, αρχικά ανοικτά της Βενεζουέλας, ανέφερε χθες Τρίτη η εφημερίδα Wall Street Journal, επικαλούμενη αμερικανό αξιωματούχο.

Η υπόθεση προκαλεί ένταση ανάμεσα στην Ουάσιγκτον και τη Μόσχα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα το περιεχόμενο του δημοσιεύματος.

Παρά το γεγονός ότι το πλοίο ήταν άδειο, η Αμερικανική Ακτοφυλακή το καταδίωξε στον Ατλαντικό, στο πλαίσιο των προσπαθειών της να ανακόψει έναν στόλο δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν παράνομο πετρέλαιο παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου πετρελαίου που πωλείται στη μαύρη αγορά από τη Μόσχα.

Το πλήρωμα του πλοίου απέτρεψε απόπειρα των ΗΠΑ να το καταλάβουν τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους και κατευθύνθηκε στον Ατλαντικό. Καθώς όμως η Ακτοφυλακή συνέχισε να το παρακολουθεί, το πλήρωμα ζωγράφισε ρωσική σημαία στο κύτος, μετονόμασε το πλοίο σε Marinera και άλλαξε την εγγραφή του ώστε να εμφανίζεται ως ρωσικής ιδιοκτησίας.

Σύμφωνα με ειδικούς που επικαλείται η WSJ, η Ρωσία ανησυχεί για τις αμερικανικές κατασχέσεις δεξαμενόπλοιων που μεταφέρουν παράνομο ρωσικό πετρέλαιο και στηρίζουν την οικονομία της. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι η απόφαση της Μόσχας να επιτρέπει την εγγραφή πλοίων στη Ρωσία χωρίς τυπικές διαδικασίες ή επιθεώρηση είναι ασυνήθιστη.

Η Ρωσία φέρεται επίσης να ζήτησε από τις ΗΠΑ να σταματήσουν την καταδίωξη του δεξαμενόπλοιου κοντά στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους. Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε την Τρίτη ότι παρακολουθεί «με ανησυχία» την κατάσταση γύρω από το πλοίο, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Την ίδια ώρα, η Νότια Διοίκηση του αμερικανικού στρατού ανέφερε σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είναι έτοιμη να «σταθεί απέναντι σε πλοία και παράγοντες που τελούν υπό κυρώσεις και διέρχονται από την περιοχή».

Σύμφωνα με την WSJ, η Ακτοφυλακή εξακολουθεί να παρακολουθεί το δεξαμενόπλοιο στον ανατολικό Ατλαντικό, όπου πλέει περίπου 300 μίλια νότια της Ισλανδίας με κατεύθυνση προς τη Βόρεια Θάλασσα, βάσει στοιχείων AIS. Το ρωσικό κρατικό διεθνές δίκτυο RT ανήρτησε βίντεο, το οποίο φέρεται να έχει ληφθεί από το κατάστρωμα του Marinera, και δείχνει πλοίο της Αμερικανικής Ακτοφυλακής να ακολουθεί το δεξαμενόπλοιο.

Σε ξεχωριστή ανάρτηση, το κρατικό ρωσικό RT υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ επιχειρούν να αναχαιτίσουν το πλοίο, το οποίο κατευθύνεται προς το ρωσικό λιμάνι Μούρμανσκ, παρά το «ξεκάθαρα πολιτικό του καθεστώς».

Η ένταση γύρω από το δεξαμενόπλοιο κλιμακώνεται εν μέσω της διπλωματικής αντιπαράθεσης ΗΠΑ–Ρωσίας για την Ουκρανία, με την κατάσταση να απειλεί να περιπλέξει περαιτέρω τις συνομιλίες. Η Ρωσία δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την ειρηνευτική πρόταση που παρουσίασαν οι ΗΠΑ και η Ουκρανία. Το Σάββατο, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε: «Δεν είμαι ευχαριστημένος με τον (Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ) Πούτιν. Σκοτώνει πάρα πολλούς ανθρώπους».

Οι ΗΠΑ έχουν ήδη κατασχέσει δύο μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού, τα Skipper και Centuries, που ανήκουν στον στόλο μεταφοράς παράνομου πετρελαίου, ενώ αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν και άλλες κατασχέσεις.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και οι δυτικές κυρώσεις οδήγησαν, σύμφωνα με αναλυτές που επικαλείται η WSJ, στη ραγδαία αύξηση ενός «σκιώδους στόλου» άνω των 1.000 δεξαμενόπλοιων με ασαφή ιδιοκτησία και χωρίς δυτική ασφαλιστική κάλυψη. Τα πλοία αυτά φέρονται να χρησιμοποιούν παραπλανητικές πρακτικές για να αποκρύπτουν τη δραστηριότητά τους, όπως η απενεργοποίηση των ραδιοσημάτων τους και η μεταφόρτωση φορτίων σε άλλα πλοία σε περιοχές με ελάχιστη επιτήρηση.

Η πλειονότητα αυτών των δεξαμενόπλοιων είναι άνω των 15 ετών, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για πιθανά ατυχήματα, διαρροές πετρελαίου και συγκρούσεις. Η Μόσχα έχει απορρίψει στο παρελθόν τους ισχυρισμούς περί χρήσης «σκιώδους στόλου», χαρακτηρίζοντας τις δυτικές κυρώσεις παράνομες.

Σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, όταν οι ΗΠΑ άρχισαν να καταδιώκουν το πλοίο, το Bella 1 ήταν άπατρις σκάφος με ψευδή σημαία και υπαγόταν σε δικαστική εντολή κατάσχεσης. Οι ΗΠΑ είχαν επιβάλει κυρώσεις στο τότε Bella 1 για φερόμενη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου της μαύρης αγοράς για λογαριασμό οργανώσεων που έχουν χαρακτηριστεί τρομοκρατικές και συνδέονται με το Ιράν.

Ωστόσο, η νέα ρωσική εγγραφή του πλοίου περιπλέκει τη νομική βάση της Ουάσινγκτον για την επιβίβασή του. Ο απόστρατος υποναύαρχος Φρεντ Κένι, πρώην διευθυντής νομικών υποθέσεων και εξωτερικών σχέσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, δήλωσε ότι βάσει του διεθνούς δικαίου «μόλις ένα πλοίο εγγραφεί νόμιμα, απολαμβάνει την προστασία της σημαίας του».

«Δεν ισχύει αναδρομικά· δεν μπορείς να πεις ότι ήταν άπατρις πριν από δύο εβδομάδες, άρα είναι άπατρις και τώρα», πρόσθεσε.

Ειδικοί εκτιμούν ότι μια ενδεχόμενη βίαιη επιβίβαση των ΗΠΑ στο δεξαμενόπλοιο θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για ρωσικά αντίποινα ή αντιδράσεις από χώρες που ευθυγραμμίζονται με τη Μόσχα, όπως το Ιράν.

«Θα παρέμβει η Ρωσία για να προστατεύει σε μόνιμη βάση τον “σκοτεινό στόλο”; Αυτό θα υπονόμευε το επιχείρημα ότι έχει νόμιμους δεσμούς με τα πλοία», δήλωσε στη WSJ ο Γουίλιαμ Μπάουμγκαρτνερ, πρώην γενικός νομικός σύμβουλος της Ακτοφυλακής.

Όπως πρόσθεσε, «αν αυτό επαναληφθεί, τίθεται το ερώτημα αν πρόκειται για μια πραγματικά νόμιμη αλλαγή νηολογίου ή αν φαίνεται να γίνεται για ύποπτους λόγους».

Με πληροφορίες από: ΑΠΕ - ΜΠΕ/CNN.GR