Όλντριτς Έιμς: Πέθανε ο «χειρότερος προδότης στην ιστορία της CIA» που πουλούσε μυστικά στην ΕΣΣΔ

Ο Όλντριτς Έιμς, πράκτορας της CIA για πάνω από 30 χρόνια, ο οποίος καταδικάστηκε να εκτίσει ισόβια κάθειρξη για κατασκοπεία επ' ωφελεία της Μόσχας, πέθανε προχθές Δευτέρα σε ηλικία 84 ετών, ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές.

Αναλυτής της αντικατασκοπείας της CIA, καταδικάστηκε το 1994 να περάσει την υπόλοιπη ζωή του στη φυλακή επειδή πούλησε έναντι 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων και πλέον πληροφορίες στην τότε σοβιετική ένωση.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, η προδοσία αυτή είχε θέσει σε κίνδυνο δεκάδες μυστικές επιχειρήσεις και είχε στοιχίσει τη ζωή δέκα και πλέον διπλών πρακτόρων, που εργάζονταν για λογαριασμό των Αμερικανών.

Μαζί με τη σύζυγό του Ροσάριο, φέρεται να έδινε πληροφορίες στους σοβιετικούς από το 1985. Η πολυτελής ζωή του ζευγαριού την εποχή είχε προκαλέσει υποψίες και η δράση του ήρθε στο φως το 1994.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

