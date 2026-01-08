ΗΠΑ: Αστυνομικός της ICE πυροβόλησε και σκότωσε γυναίκα στο Μινεάπολις κατά τη διάρκεια επιχείρησης

Άνδρας της αστυνομίας μετανάστευσης πυροβόλησε και τραυμάτισε θανάσιμα γυναίκα κατά τη διάρκεια επιχείρησης χθες Τετάρτη στη Μινεάπολη, ενέργεια που χαρακτηρίστηκε «νόμιμη άμυνα» από τον Ντόναλντ Τραμπ, ενώ τοπικοί πολιτικοί αμφισβήτησαν την επίσημη εκδοχή των γεγονότων, βασιζόμενοι σε βίντεο του τραγικού γεγονότος.

Χθες βράδυ, χιλιάδες άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί επιτόπου για να αποτίσουν φόρο τιμής στο θύμα, σύμφωνα με οπτικό υλικό που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Δεν υπήρχε κανένας λόγος, ό,τι κι αν έκανε, δεν άξιζε να σκοτωθεί», είπε ένα από τα παριστάμενα πρόσωπα στο τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο WCCO, μέρος του εθνικού δικτύου του CBS News.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία μετανάστευσης (ICE) διεξάγει από την Τρίτη ευρείας κλίμακας επιχειρήσεις στη μεγαλούπολη των βόρειων ΗΠΑ και προάστιά της, με την εμπλοκή κάπου 2.000 αστυνομικών.

Κατά τη διάρκεια μιας από τις επιχειρήσεις, «ταραχοποιοί άρχισαν να εμποδίζουν τους αστυνομικούς» ανέφερε εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφαλείας.

Μια από τους διαδηλωτές «μετέτρεψε το αυτοκίνητό της σε όπλο, προσπαθώντας να χτυπήσει τις δυνάμεις επιβολής της τάξης μας προσπαθώντας να τους σκοτώσει—ενέργεια εγχώριας τρομοκρατίας», συνέχισε.

«Αστυνομικός της ICE, φοβούμενος για τη ζωή του, αυτές των συναδέλφων του και την ασφάλεια του κοινού, πυροβόλησε σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», συνέχισε η εκπρόσωπος, η Τρίσα ΜακΛάφλιν.

Η οδηγός του αυτοκινήτου υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη από τις σφαίρες του αστυνομικού.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο το Γαλλικό Πρακτορείο λέει πως έχει επαληθεύσει, βλέπει κανείς αστυνομικούς να κατευθύνονται πως όχημα τύπου SUV, ένα Honda Pilot, σε χιονισμένο δρόμο.

Όταν το όχημα αρχίζει να κάνει ελιγμό, ακούγονται πυροβολισμοί. Το όχημα συνεχίζει ακυβέρνητο για μερικά μέτρα και πέφτει πάνω σε άλλο, σταθμευμένο.

Σε άλλο βίντεο, από διαφορετική οπτική γωνία, εικονίζεται αστυνομικός που προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα της οδηγού. Το αυτοκίνητο κάνει μερικά εκατοστά πίσω, κατόπιν αρχίζει να κινείται προς το εμπρός. Άλλος αστυνομικός, πλάι στο όχημα, ανοίγει πυρ. Αυτόπτες μάρτυρες κραυγάζουν «δολοφόνοι!».

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο δημοκρατικός δήμαρχος της Μινεάπολης, ο Τζέικομπ Φρέι, βασιζόμενος κυρίως σε αυτά τα πλάνα, χαρακτήρισε «μπαρούφες» την εκδοχή της αστυνομίας μετανάστευσης, τονίζοντας πως η οδηγός ουδέποτε ήγειρε κίνδυνο για κανέναν.

Την έρευνα ανέλαβε να διενεργήσει το FBI.

Τοπική εφημερίδα ανέφερε ότι το θύμα ήταν η Ρενέ Νικόλ Γκουντ, 37 ετών.

