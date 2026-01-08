Πρόβατα έφυγαν από χωράφι και εισέβαλαν σε σούπερ μάρκετ στη Γερμανία (βίντεο)

Viral έχει γίνει η «επιδρομή» από 50 περίπου πρόβατα σε σούπερ μάρκετ στη Γερμανία με τους υπαλλήλους του καταστήματος να «σηκώνουν τα χέρια ψηλά».

Οι πελάτες και οι υπάλληλοι προσπάθησαν να απομακρύνουν τα ζώα χτυπώντας τους πάγκους, ωστόσο εκείνα παρέμειναν μέσα για περίπου 20 λεπτά. Σύμφωνα με το ZDF, «προκάλεσαν απόλυτο χάος» ρίχνοντας προϊόντα στο πάτωμα, σπάζοντας μπουκάλια και αφήνοντας πίσω τους κοπριές.

Το περιστατικό αντιμετωπίστηκε με χιούμορ από τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης. Η γερμανική πρεσβεία στο Λονδίνο δημοσίευσε φωτογραφία του κοπαδιού μέσα στο κατάστημα, συνοδεύοντάς τη με σατιρικό σχόλιο.

50 runaway sheep ram-paged through a German supermarket in rural Baa-varia, causing shear mania on Monday morning.



After breaking away from their 500-strong herd, the brazen sheep spent 20mins milling around in the Penny supermarket before ewe-turning and seeing themselves out. pic.twitter.com/ZkdXvT7Jcb — German Embassy London (@GermanEmbassy) January 7, 2026

Όπως έγινε γνωστό, τα πρόβατα είχαν αποκοπεί από ένα μεγαλύτερο κοπάδι περίπου 500 ζώων. Ο ιδιοκτήτης τους εκτίμησε ότι πιθανόν μπέρδεψαν μια σακούλα αγορών με σακούλα ζωοτροφών, γεγονός που τα οδήγησε προς το κατάστημα αναζητώντας τροφή.

To βίντεο έγινε όχι άδικα viral σε πολύ γρήγορα διάστημα και όχι άδικα. Όπως θα δείτε, πάνω στα αμέτρητα βελάσματα και στον πανικό τους τα πρόβατα έσπασαν μπουκάλια, πέταξαν προϊόντα από τα ράφια, ενώ άφησαν και κοπριές.

Πηγή: protothema.gr