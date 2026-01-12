Ιράν: Φοιτήτρια, πατέρας τριών παιδιών και bodybuilder μεταξύ των διαδηλωτών που δολοφονήθηκαν - Ολοι με σφαίρες στο κεφάλι

Σοκαριστικές λεπτομέρειες για τα θύματα της αιματηρής καταστολής των αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στο Ιράν έρχονται στο φως, παρά το εκτεταμένο μπλακάουτ στο Διαδίκτυο που έχει επιβληθεί στη χώρα.

Ανάμεσα στους εκατοντάδες νεκρούς βρίσκονται μια 23χρονη φοιτήτρια μόδας, ένας πατέρας τριών παιδιών και ένας πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής bodybuilding.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τουλάχιστον 540 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί τις τελευταίες 15 ημέρες, ανάμεσά τους και οκτώ παιδιά, καθώς οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας απαντούν στις κινητοποιήσεις με πραγματικά πυρά.

Η 23χρονη Ρομπίνα Αμινιάν και το όνειρο της ελευθερίας

Η Ρουμπίνα Αμινιάν, 23 ετών, σπούδαζε σχέδιο μόδας στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο Σαριάτι στην Τεχεράνη και ονειρευόταν να μετακομίσει στο Μιλάνο για να ακολουθήσει καριέρα στη μόδα. Στον λογαριασμό της στο Instagram δημοσίευε συχνά φωτογραφίες με παραδοσιακές κουρδικές ενδυμασίες.

Την Πέμπτη, αποχώρησε από το πανεπιστήμιο για να συμμετάσχει σε διαδήλωση κατά του καθεστώτος στο κέντρο της Τεχεράνης. Σύμφωνα με την οργάνωση Hengaw, σκοτώθηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης.

«Ήταν δυνατή και γενναία. Δεν ήταν κάποια που μπορούσες να ελέγξεις», δήλωσε ο θείος της, Νεζάρ Μινουέι. «Διψούσε για ελευθερία, για τα δικαιώματα των γυναικών».

Η οικογένειά της αναγκάστηκε να θάψει τη σορό της χωρίς τελετή, αφού οι αρχές αρχικά αρνήθηκαν να την παραδώσουν.

«Σχεδόν όλοι είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι»

Όταν οι συγγενείς της Αμινιάν ταξίδεψαν από το Κερμανσάχ στην Τεχεράνη για να παραλάβουν τη σορό της, αντίκρισαν δεκάδες νεκρούς νέους ηλικίας 18 έως 22 ετών.

«Σχεδόν όλοι είχαν πυροβοληθεί στο κεφάλι και τον λαιμό», ανέφερε ο θείος της.

Μαρτυρίες κατοίκων της Τεχεράνης κάνουν λόγο για ένοπλες δυνάμεις ασφαλείας που πυροβολούν αδιακρίτως, ενώ αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν νοσοκομεία με «σορούς στοιβαγμένους ο ένας πάνω στον άλλον».

Βιοπαλαιστής πατέρας τριών παιδιών και πρωταθλητής bodybuilding μεταξύ των θυμάτων

Στο Κερμανσάχ, ο 42χρονος Εμπραχίμ Γιουσίφι, εργαζόμενος σε νοσοκομείο και πατέρας τριών παιδιών, σκοτώθηκε από πυροβολισμό στο κεφάλι κατά τη διάρκεια διαδήλωσης.

Σύμφωνα με συγγενείς του, η επικοινωνία με την οικογένεια έχει διακοπεί πλήρως και δεν είναι σαφές αν η σορός του έχει επιστραφεί.

Στην πόλη Ραστ, σκοτώθηκε επίσης ο 39χρονος Μεχντί Ζατπαρβάρ, πρώην παγκόσμιος πρωταθλητής classic bodybuilding και γνωστός προπονητής.

Λίγο πριν τον θάνατό του είχε γράψει στα social media:

«Ζητάμε μόνο τα δικαιώματά μας. Η φωνή που φιμώνεται εδώ και 40 χρόνια πρέπει να ακουστεί».

Νέα θύματα και μαζική καταστολή

Στην πόλη Άζνα, στην επαρχία Λορεστάν, αρκετά ακόμη θύματα ταυτοποιούνται σταδιακά:

ο 28χρονος κομμωτής και influencer Σαγιάν Ασαντολάχι, ο 17χρονος μαθητευόμενος μηχανικός Ρεζά Μοράντι Αμπντολβάντ που υπέκυψε μετά από μέρες σε κώμα, καθώς και ο 28χρονος ασκούμενος δικηγόρος Αχμαντρέζα Αμανί, ο οποίος θάφτηκε από τις Αρχές χωρίς ενημέρωση της οικογένειάς του.

Οι διαδηλώσεις έχουν επεκταθεί σε περισσότερες από 180 πόλεις σε όλες τις επαρχίες του Ιράν, ενώ οι διαδηλωτές αντιμετωπίζουν όχι μόνο τα πυρά των δυνάμεων ασφαλείας, αλλά και βαριές κατηγορίες όπως η «μοχαρέμπεχ» - «πόλεμος κατά του Θεού» -, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε εκτέλεση.

Η επιβολή πρωτοφανούς μπλακάουτ στις επικοινωνίες καθιστά αδύνατη την ανεξάρτητη επιβεβαίωση πολλών πληροφοριών, ενώ το ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει μέχρι στιγμής απαντήσει σε αιτήματα για σχόλιο.

