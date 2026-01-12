Χαμός στο Ισραήλ: Έντονες αντιδράσεις για πρόθεση νομοθετικής «διαγραφής» κατηγοριών εις βάρος Νετανιάχου

Έντονες αντιδράσεις προκαλεί στο Ισραήλ η πρόθεση της κυβερνητικής πλειοψηφίας να καταργήσει την ποινική διάταξη περί «απάτης και παραβίασης εμπιστοσύνης» από τον Ποινικό Κώδικα, εν μέσω της εν εξελίξει δίκης του Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με ισραηλινά ΜΜΕ, η ρύθμιση, εφόσον ψηφιστεί εγκαίρως, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ακύρωση των κατηγοριών εις βάρος του Νετανιάχου και στις τρεις υποθέσεις για τις οποίες κατηγορείται (1000, 2000 και 4000) καθώς ο νόμος προβλέπει ότι με την κατάργηση ενός αδικήματος παύει και η ποινική ευθύνη.

Οι εισηγητές του νομοσχεδίου υποστηρίζουν ότι πρόκειται για μια αόριστη και προβληματική «γενική» διάταξη, που επιτρέπει αυθαίρετη και επιλεκτική δίωξη πολιτικών και δημοσίων λειτουργών. Τονίζουν ότι υπάρχουν ήδη επαρκείς και σαφείς διατάξεις για την καταπολέμηση της διαφθοράς (δωροδοκία, ξέπλυμα χρήματος κ.ά.) και προτείνουν τη μεταφορά ορισμένων ζητημάτων στο πειθαρχικό και ηθικό πεδίο.

Η αντιπολίτευση καταγγέλλει την πρωτοβουλία ως θεσμικό πραξικόπημα και απόπειρα διάσωσης του Πρωθυπουργού από τη Δικαιοσύνη, προαναγγέλλοντας πολιτικό και κοινωνικό αγώνα για την απόσυρσή της. Πολλοί μιλούν για κίνδυνο υπονόμευσης του κράτους δικαίου και μετατροπής της διαφθοράς σε «κανονικότητα».

Το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σύντομα στη Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή, με την κυβέρνηση να επιδιώκει ταχεία ψήφισή του πριν από ενδεχόμενη διάλυση της Κνεσέτ ενόψει Εκλογών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ