Ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων στα κυπριακά αεροδρόμια λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ακυρώνονται πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Κύπρου μετά την έναρξη επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη διαχειρίστρια εταιρεία των κυπριακών αεροδρομίων Hermes Airports, από τις ακυρώσεις μέχρι στιγμής έχουν επηρεαστεί 250 επιβάτες.

Συγκεκριμένα, την Λάρνακα έχουν ακυρωθεί όλες οι πτήσεις από και προς το Ισραήλ, ενώ στην Πάφο ακυρώθηκαν οι πτήσεις της Air Haifa και οι πτήσεις της Ryan Air για Αμάν.

Το πρωί είχε αναχωρήσει στις 7:35 πτήση της Wizz Air από Λάρνακα προς Τελ Αβίβ η οποία επέστρεψε πίσω στην Κύπρο.

Όσον αφορά το αεροδρόμιο Λάρνακας ακυρώθηκε η άφιξη πτήσης της Wizz Air από το Τέλ Αβίβ στις 13:20. Ακυρώθηκαν επίσης δυο αναχωρήσεις η μία της Wizz Air για Άμπου Ντάμπι που ήταν προγραμματισμένη για η ώρα 14:25 και μία της SunDor με προορισμό το Τελ Αβίβ που ήταν προγραμματισμένη για η ώρα 20:55.

Όσον αφορά την αυριανή μέρα ακυρώθηκε η άφιξη της πτήσης Tus Air από το Ισραήλ στις 19:05 και ακυρώθηκε η αναχώρηση της πτήσης επίσης της Tus Air με προορισμό το Ισραήλ, η οποία ήταν προγραμματισμένη να γίνει στις 12:00 το μεσημέρι.

Όσον αφορά το αεροδρόμιο Πάφου ακυρώθηκε η άφιξη της πτήσης από την Χάιφα της Air Haifa που θα γινόταν σήμερα στις 16:00 και ακυρώθηκε η αναχώρηση της πτήσης επίσης της Air Haifa που θα γινόταν σήμερα στις 16:55.

Εξάλλου, μέχρι στιγμής πραγματοποιήθηκαν δυο εκτροπές πτήσεων της Wizz Air Βουδαπέστη - Αμάν και Σόφια - Τελ Αβίβ. Οι επιβάτες αποβιβάστηκαν στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναμένεται ότι θα αναχωρήσουν για να επιστρέψουν σε Βουδαπέστη και Σόφια αντίστοιχα.

Οι επιβάτες παροτρύνονται πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία ή με τον ταξιδιωτικό τους πράκτορα.

Πηγή: ΚΥΠΕ

