Δασμούς 25% σε όποια χώρα συναλλάσσεται με το Ιράν ανακοίνωσε ο Τραμπ

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ προαναγγέλλει άμεση επιβολή δασμών σε χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, κλιμακώνοντας την πίεση προς την Τεχεράνη

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Δευτέρα μέσω Truth Social ότι οποιαδήποτε χώρα έχει εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν θα υποστεί επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς 25% από τις ΗΠΑ, απόφαση που χαρακτήρισε «οριστική», διευκρινίζοντας ότι «τίθεται σε ισχύ άμεσα».

Η ανακοίνωση του αμερικανού προέδρου καταγράφεται εν μέσω συνεχιζόμενων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων στην Ισλαμική Δημοκρατία και πληροφοριών για εκατοντάδες νεκρούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να εξετάζει φάσμα μέτρων, συμπεριλαμβανομένων στρατιωτικών επιλογών, για να ενταθεί η πίεση στην Τεχεράνη, καθώς οι ηγεσίες των δυο κρατών, καθώς και του Ισραήλ, ανταλλάσσουν συνεχώς απειλές τις τελευταίες ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

