Παραιτήθηκε η κ. Καρσερά αλλά...

Η παραίτηση της κ. Καρσερά από την προεδρία του σχετικού ταμείου είναι μια άκρως επικοινωνιακή κίνηση η οποία δεν αποφορτίζει ποσώς το τεράστιο πρόβλημα το οποίο αφορά αυτή τη στιγμή την κυβέρνηση Χριστοδουλίδη και την Κύπρο, η οποία διασύρεται διεθνώς.

Η αδιαφάνεια σε ό,τι αφορά τις ροές χρημάτων στο ταμείο της τέθηκε εδώ και μήνες και δυστυχώς το Προεδρικό δεν δέχτηκε κανέναν έλεγχο.

Το βίντεο βεβαίως δεν αφορά την κ. Φιλίππα Καρσερά αλλά τον ίδιο τον Πρόεδρο και την ομάδα που τον Περιστοιχίζει. Μιλάμε για ένα κύκλωμα ροής χρημάτων με συντονιστή τον διευθυντή του Προέδρου της Δημοκρατίας το οποίο αξιοποιεί άτομα όπως ο κ. Λακκοτρύπης για τη συλλογή εισφορών που έχουν να κάνουν με την επανεκλογή του κ. Προέδρου το 2028.

Το βίντεο δυστυχώς αποκαλύπτει και την πρακτική που ακολούθησε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης κατά τη διάρκεια της καμπάνιας του το 2023. Πως δηλαδή ξεπερνούσε, παραβιάζοντας τον σχετικό νόμο, το ποσό του ενός εκατομμυρίου που δικαιούνταν κάθε υποψήφιος να ξοδέψει για την προεκλογική του εκστρατεία. Ο κ. Λακκοτρύπης μάς εξηγεί πολύ χαρακτηριστικά στο βίντεο σε υποψήφιους επενδυτές στην Κύπρο ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μέσω cash, δηλαδή μέσω μαύρου χρήματος το οποίο ο κ. Πρόεδρος θα διοχέτευε για την εξόφληση διαφόρων δράσεων και εξόδων κατά τη διάρκεια της καμπάνιας του.

Το πιο προβληματικό σημείο του βίντεο βέβαια είναι τα ανταλλάγματα που έδινε ο Πρόεδρος, όπως μας εξήγησε ο διευθυντής του Γραφείου του και σύγαμπρός του, ο κ. Χαράλαμπος Χαραλάμπους. Αν κατά τη διάρκεια της επένδυσης υπήρχαν προβλήματα, καθυστερήσεις και άλλες επιπλοκές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα σήκωνε το τηλέφωνο και θα έλεγε «θέλω αυτό το θέμα να προχωρήσει». Και βεβαίως διά της παρέμβασης του Προέδρου η δουλειά θα γινόταν, οπότε όλοι θα μπορούσαν να κοιμούνται ήσυχοι.

Δυστυχώς αυτό δεν βοηθά καθόλου τη χώρα μας αφού για δεύτερη φορά κάποιοι μας τσακώνουν και μας καταγράφουν μέσω βίντεο «να δίνουμε μαθήματα διαφθοράς». Η παραίτηση του Χαράλαμπου Χαραλάμπους χθες ήταν επιβεβλημένη. Δεν αναιρεί ωστόσο το συμπέρασμα που εύκολα θα μπορούσε κάποιος να συναγάγει, ότι το πρόβλημά μας είναι συστημικό και αφορά μια ολόκληρη χώρα.