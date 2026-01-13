Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον τέσσερις νεκροί στα πλήγματα της Ρωσίας στο Χάρκοβο (βίντεο)

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις διεξήγαγαν το πιο σφοδρό κύμα βομβαρδισμών με πυραύλους και drones στις δυο μεγαλύτερες ουκρανικές πόλεις τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ανέφεραν ουκρανοί αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι στο Χάρκοβο.

Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου, Τιμούρ Τκατσένκο, έκανε λόγο για σύντομη, αλλά εντατική επιδρομή με πυραύλους. Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς άκουσαν εκρήξεις. Ωστόσο δεν έχουν αναφερθεί θύματα ως τώρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κάπου 20 βαλλιστικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν μέσα σε χονδρικά μια ώρα, σε αυτή που περιγράφτηκε ως η πιο εντατική επίθεση στην Ουκρανία ως αυτό το στάδιο φέτος. Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν αναφερθεί στο μέγεθος της ρωσικής επιδρομής ως τώρα. Δεν έχει γίνει κάποιο σχόλιο από πλευράς Μόσχας.

Στο Χάρκοβο (βορειοανατολικά), 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα των δυο κρατών, που γίνεται συχνά στόχος ρωσικών πληγμάτων, ο περιφερειάρχης Όλεχ Σινεχούμποφ ανέφερε πως τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στα περίχωρα της πόλης. Πρόσθεσε πως άλλοι έξι πολίτες τραυματίστηκαν.

Μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας επιχειρούν για να απωθήσουν ουκρανική αεροπορική επιδρομή στην Ταγκανρόγκ, ανέφερε ο Γιούρι Σλιούσαρ, ο περιφερειάρχης στη Ραστόφ (νότια), μέσω Telegram, νωρίς το πρωί.

«Οι λεπτομέρειες για τον αντίκτυπο στο πεδίο τελούν υπό διευκρίνιση», ανέφερε αρχικά, προτού κάνει λόγο περίπου μιάμιση ώρα αργότερα για ζημιές σε βιομηχανική εγκατάσταση, πολυκατοικίες, το δίκτυο μεταφοράς αερίου και αυτοκίνητα, πάντως κατά τις ως τώρα πληροφορίες για κανένα θύμα. Αναφέρθηκε σε επτά καταρρίψεις ουκρανικών drones, χωρίς να διευκρινίσει πόσα χρησιμοποιήθηκαν συνολικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ