Φον ντερ Λάιεν για Γροιλανδία: Οι κάτοικοί της μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς

Η δήλωση έγινε μερικές ώρες πριν από μια συνάντηση Δανών, Γροιλανδών και Αμερικανών αξιωματούχων για αυτήν την αυτόνομη περιοχή.

 «Οι κάτοικοι της Γροιλανδίας μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς», δήλωσε την Τετάρτη (14/1) η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Είναι σημαντικό οι Γροιλανδοί να γνωρίζουν -με έργα και όχι μόνο με λόγια- ότι σεβόμαστε τις προσδοκίες τους και τα συμφέροντά τους και ότι μπορούν να υπολογίζουν σε εμάς», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες.

«Η Γροιλανδία ανήκει στους κατοίκους της», κατέληξε.

Παρέμβαση για το θέμα έκανε και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν. Μία παραβίαση της κυριαρχίας της Γροιλανδίας θα επέφερε «άνευ προηγουμένου, αλυσιδωτές συνέπειες», προειδοποίησε κατά την διάρκεια της συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου αναφερόμενος στις ρητές απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για την ανάληψη του ελέγχου της Γροιλανδίας.

«Η Γαλλία παρακολουθεί την κατάσταση με πολύ μεγάλη προσοχή και θα ενεργήσει σε πλήρη αλληλεγγύη προς την Δανία και την κυριαρχία της», πρόσθεσε.

«Δεν υποτιμούμε τις δηλώσεις για την Γροιλανδία», είπε ο γάλλος πρόεδρος σύμφωνα με την εκπρόσωπο της γαλλικής κυβέρνησης Μοντ Μπρεζόν.

Πηγή: cnn.gr

