Πρωθυπουργός Γροιλανδίας: «Επιλέγουμε τη Δανία έναντι των ΗΠΑ παρά τις πιέσεις Τραμπ»

Ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας δήλωσε την Τρίτη ότι η αυτόνομη περιοχή θα επιλέξει να παραμείνει έδαφος της Δανίας αντί να ενταχθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για κατάληψη της νήσου της Αρκτικής.

«Αντιμετωπίζουμε τώρα μια γεωπολιτική κρίση και αν πρέπει να επιλέξουμε μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Δανίας εδώ και τώρα, επιλέγουμε τη Δανία», δήλωσε ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας, Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, σε συνέντευξη Τύπου στην Κοπεγχάγη μαζί με την ηγέτιδα της Δανίας, Μέτε Φρέντερικσεν.

Εν τω μεταξύ, η Φρέντερικσεν δήλωσε ότι δεν είναι εύκολο να αντισταθεί σε αυτό που χαρακτήρισε ως «εντελώς απαράδεκτη πίεση από τον στενότερο σύμμαχό μας».

ΚΥΠΕ