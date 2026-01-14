Οι ΗΠΑ απομακρύνουν προσωπικό από βάση στο Κατάρ - «Προληπτικό μέτρο» λένε αξιωματούχοι

Σε απομάκρυνση προσωπικού και στρατευμάτων από την αμερικανική βάση αλ-Ουντέιντ στο Κατάρ, προχωρούν οι Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς προετοιμάζονται για το ενδεχόμενο στρατιωτικής κλιμάκωσης με το Ιράν, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο NBC, με Αμερικανούς αξιωματούχους, ωστόσο, να χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη κίνηση ως «προληπτικό μέτρο».

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, το στραατιωτικό προσωπικό της μεγαλύτερης στρατιωτικής βάσης των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής μεταφέρεται σε άλλες εγκαταστάσεις και ξενοδοχεία στην περιοχή, προκειμένου να τεθεί εκτός κινδύνου σε περίπτωση που ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση προκαλέσει ιρανικά αντίποινα κατά αμερικανικών συμφερόντων.

Η κυβέρνηση του Κατάρ επιβεβαίωσε ότι προσωπικό αποσύρεται από τη βάση «σε ανταπόκριση στις τρέχουσες περιφερειακές εντάσεις». Σε σχετική ανακοίνωση, η Ντόχα υπογραμμίζει ότι θα λάβει «όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών και των κατοίκων της, ως ύψιστη προτεραιότητα».

Η εξέλιξη καταγράφεται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξετάζει ένα ευρύ φάσμα επιλογών για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, σε απάντηση στη θανατηφόρα καταστολή των διαδηλώσεων από το καθεστώς της Τεχεράνης.

Την Κυριακή, Ιρανοί αξιωματούχοι προειδοποίησαν ότι αμερικανικές και ισραηλινές στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχο σε περίπτωση που προχωρήσει επίθεση. «Τα αμερικανικά στρατιωτικά και ναυτικά κέντρα θα είναι νόμιμοι στόχοι μας», δήλωσε ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ, σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν από την κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Υπενθυμίζεται ότι στρατεύματα είχαν απομακρυνθεί από την αλ-Ουντέιντ και τον Ιούνιο, στο πλαίσιο επιχείρησης του Πενταγώνου κατά εγκαταστάσεων πυρηνικού εμπλουτισμού στο Ιράν, η οποία έφερε την κωδική ονομασία «Midnight Hammer». Τότε, το Ιράν είχε απαντήσει με εκτόξευση πυραύλων κατά της βάσης.

Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το θέμα, η απομάκρυνση εκείνη έγινε την τελευταία στιγμή και με περιορισμένο συντονισμό, ενώ η τρέχουσα κίνηση φαίνεται να εντάσσεται σε πιο οργανωμένο και προληπτικό σχεδιασμό ενόψει ενδεχόμενης επιχείρησης.

