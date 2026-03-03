Η Alpha Bank Κύπρου επαναπροσδιορίζει τη συνδρομητική τραπεζική για ιδιώτες με τα νέα πακέτα myAlpha Benefits

Η Alpha Bank Κύπρου παρουσιάζει τη νέα σειρά συνδρομητικών πακέτων myAlpha Benefits, προχωρώντας σε μια ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινής τραπεζικής εμπειρίας για ιδιώτες πελάτες. Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, η Τράπεζα ενισχύει τη στρατηγική της για παροχή σύγχρονων, ξεκάθαρων και προσαρμοσμένων λύσεων, καθιστώντας την τραπεζική μια έξυπνη επιλογή, που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής κάθε πελάτη.

Τα myAlpha Benefits εισάγουν μια δομημένη συνδρομητική προσέγγιση, η οποία προσφέρει μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο κόστος, μειωμένα έξοδα συναλλαγών και πρόσβαση σε αποκλειστικά ωφελήματα. Μέσα από τη συγκέντρωση βασικών τραπεζικών υπηρεσιών σε ενιαία πακέτα, οι πελάτες αποκτούν καλύτερο έλεγχο της καθημερινής τους δραστηριότητας και σαφή εικόνα των παροχών που λαμβάνουν.

Η νέα σειρά έχει σχεδιαστεί ώστε να καλύπτει διαφορετικά προφίλ και στάδια ζωής. Το myAlpha Gen απευθύνεται στη νέα γενιά, δίνοντας έμφαση στην ψηφιακή ευκολία, στην απλή διαχείριση των συναλλαγών και στον έλεγχο των καθημερινών εξόδων μέσα από το κινητό. Τα myAlpha Gold και myAlpha Legacy έχουν διαμορφωθεί ειδικά για επαγγελματίες, οικογένειες και affluent πελάτες με αυξημένες και πιο σύνθετες τραπεζικές ανάγκες, προσφέροντας ενισχυμένα προνόμια, ευελιξία και σταθερότητα στις συναλλαγές τους. Η φιλοσοφία των πακέτων βασίζεται στη δυνατότητα επιλογής, επιτρέποντας στον κάθε πελάτη να επιλέξει το πακέτο που ανταποκρίνεται στον τρόπο ζωής, στις συναλλακτικές του συνήθειες και στις προτεραιότητές του.

Παράλληλα, τα myAlpha Benefits ενσωματώνονται πλήρως στην ψηφιακή πλατφόρμα Alpha 360, ενισχύοντας τη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησης και προσφέροντας σύγχρονες δυνατότητες διαχείρισης λογαριασμών και συναλλαγών. Η ψηφιακή διάσταση της νέας σειράς αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Τράπεζας για απλοποίηση των διαδικασιών και βελτίωση της καθημερινής αλληλεπίδρασης με τον πελάτη.

Τα myAlpha Benefits αντικατοπτρίζουν τη διαρκή δέσμευση της Alpha Bank Κύπρου σε λύσεις που συνδυάζουν διαφάνεια, ευελιξία και προστιθέμενη αξία. Μέσα από μια πιο καθαρή δομή τιμολόγησης και ένα πλαίσιο ωφελημάτων που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, η Τράπεζα ενισχύει τη σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια πιο οργανωμένη και αποδοτική καθημερινότητα.

«Με τα myAlpha Benefits πραγματοποιούμε ένα σημαντικό βήμα προς την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας λιανικής τραπεζικής. Δημιουργήσαμε ολοκληρωμένα πακέτα που προσφέρουν ξεκάθαρη δομή, διαφάνεια και ουσιαστικά ωφελήματα ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε σταδίου ζωής των πελατών μας. Στόχος μας είναι να ενδυναμώνουμε σταθερά τη σχέση εμπιστοσύνης που κτίζουμε με τους πελάτες μας, προσφέροντας τους σύγχρονες, αξιόπιστες και πρακτικές λύσεις που διευκολύνουν την καθημερινότητά τους», δήλωσε η Chief Retail Banking Officer της Alpha Bank Κύπρου, κα Πόπη Χατζηιωάννου Δημητρίου.

Τα myAlpha Benefits είναι διαθέσιμα μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας Alpha 360 και στην ιστοσελίδα www.alphabank.com.cy, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τα χαρακτηριστικά και τους όρους κάθε πακέτου.