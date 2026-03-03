Kανονικά λειτουργεί το απόγευμα ο αερολιμένας Πάφου

Κανονικά λειτουργεί ο αερολιμένας Πάφου, σύμφωνα με ενημέρωση από την διεχειρίστρια εταιρεία της Hermes Airports.

Σύμφωνα με την διαχειρίστρια εταιρεία της Hermes Airports το αεροδρόμιο Πάφου λειτουργεί κανονικά ενώ εκτός από τις πτήσεις για το Ισραήλ και την Ιορδανία που είναι ακυρωμένες επιπλέον υπάρχει μια ακύρωση σήμερα Τρίτη από την Αγγλία για Πάφο από την εταιρεία Easy Jet.

Μέχρι αυτή την στιγμή όλες οι άλλες πτήσεις διεξάγονται κανονικά,σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση. Υπενθυμίζεται πως οι πτήσεις για το Αμάν της Ιορδανίας και το Ισραήλ δεν πραγματοποιούνται από το Σάββατο.

Η εκκένωση του τερματικού κτηρίου του αερολιμένα Πάφου την Δευτέρα έγινε όπως αναφέρθηκε στο ΚΥΠΕ για μικρό χρονικό διάστημα περίπου μιας ώρας.

Από χτες διεκρινίζεται τέλος πως οι πτήσεις χτες εκτελούνται κανονικά ακόμη και οι πτήσεις που είχαν εκτραπεί.