Η Δανία ενισχύει άμεσα τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία

Η Δανία ανακοίνωσε σήμερα ότι ενισχύει «ξεκινώντας από σήμερα» τη στρατιωτική της παρουσία στη Γροιλανδία λίγο πριν από μια κρίσιμη συνάντηση στον Λευκό Οίκο σχετικά με το μέλλον της αυτόνομης δανικής επικράτειας.

«Ο στρατός αναπτύσσει σήμερα δυνατότητες και μονάδες στο πλαίσιο ασκήσεων, οι οποίες θα οδηγήσουν στο εγγύς μέλλον σε αυξημένη στρατιωτική παρουσία εντός και γύρω από τη Γροιλανδία, σε ό,τι αφορά αεροσκάφη, πλοία και στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων από συμμάχους του ΝΑΤΟ», ανακοίνωσε το δανικό υπουργείο Άμυνας.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας πρόκειται να συναντηθούν με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, μετά από εβδομάδες απειλών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχό του το νησί, μια αυτόνομης περιοχή της Δανίας.

Η Σουηδία στέλνει στη Γροιλανδία στρατιωτικό προσωπικό κατόπιν αιτήματος της Δανίας

Η Σουηδία θα στείλει στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία, κατόπιν αιτήματος της Δανίας, για να συμμετάσχει στην ενίσχυση της ασφάλειας της αυτόνομης περιοχής, ανακοίνωσε σήμερα ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον.

Οι αξιωματικοί που αναπτύσσονται «θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης 'Operation Arctic Endurance'. Η Σουηδία στέλνει στρατιωτικό προσωπικό κατόπιν αιτήματος της Δανίας», τόνισε με ανάρτηση στο Χ ο Σουηδός πρωθυπουργός, προσθέτοντας ότι η αποστολή είναι μέρος ομάδας στρατιωτικού προσωπικού από «διάφορες συμμαχικές χώρες».

Νέες δηλώσεις Τραμπ για Γροιλανδία

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνέχισε τις αδιάκοπες απειλές του για αμερικανική κατάληψη της Γροιλανδίας, και με νέα του ανάρτηση σήμερα το μεσημέρι δήλωσε πως το «ΝΑΤΟ πρέπει να πει στους Δανούς να διώξουν τώρα Ρώσους και Κινέζους» από τη Γροιλανδία.

Σε ανάρτηση στο Truth Social, αναφερόμενος στη Ρωσία και την Κίνα, ο Τραμπ έγραψε: «ΝΑΤΟ: Πείτε στη Δανία να τους βγάλει από εδώ, ΤΩΡΑ! Δύο έλκηθρα με σκύλους δεν θα το κάνουν! Μόνο οι ΗΠΑ μπορούν!!!»

Νωρίτερα ο Πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε ότι οτιδήποτε λιγότερο από το να βρίσκεται η Γροιλανδία «στα χέρια» των Ηνωμένων Πολιτειών είναι «απαράδεκτο», επαναλαμβάνοντας το αίτημά του για έλεγχο της δανικής επικράτειας λίγες ώρες πριν από μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο για το θέμα.

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν με τον Αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς και τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο αργότερα σήμερα, έπειτα από εβδομάδες απειλών του Τραμπ.

