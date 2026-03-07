H Κούβα «θα καταρρεύσει πολύ σύντομα» εκτιμά ο Τραμπ

«Η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα» δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CNN, προσθέτοντας πως «θέλουν τόσο πολύ να κάνουν συμφωνία».

Ενώ αναφερόταν στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά τη δεύτερη θητεία του, εκφράστηκε εμβόλιμα στην Κούβα, λέγοντας ότι «θέλουν να κάνουν συμφωνία, και έτσι θα στείλω τον Μάρκο (Ρούμπιο) εκεί και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί». «Αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά επικεντρωμένοι σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά η Κούβα είναι έτοιμη — μετά από 50 χρόνια», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι το Ιράν αποτελεί την τρέχουσα προτεραιότητα.

Αναφερόμενος εκ νέου στην Κούβα, πρόσθεσε ότι «την παρακολουθώ εδώ και 50 χρόνια και έχει καταρρεύσει κατευθείαν στην αγκαλιά μου εξαιτίας μου. Έχει καταρρεύσει, αλλά παρ’ όλα αυτά έχει πέσει κατευθείαν στην αγκαλιά μας. Και τα πηγαίνουμε πολύ καλά».

Πηγή: ΚΥΠΕ