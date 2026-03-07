Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κόσμος

H Κούβα «θα καταρρεύσει πολύ σύντομα» εκτιμά ο Τραμπ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως θα στείλει τον ΥΠΕΞ για μια συμφωνία

«Η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα» δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CNN, προσθέτοντας πως «θέλουν τόσο πολύ να κάνουν συμφωνία».

Ενώ αναφερόταν στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά τη δεύτερη θητεία του, εκφράστηκε εμβόλιμα στην Κούβα, λέγοντας ότι «θέλουν να κάνουν συμφωνία, και έτσι θα στείλω τον Μάρκο (Ρούμπιο) εκεί και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί». «Αυτή τη στιγμή είμαστε πραγματικά επικεντρωμένοι σε αυτό το ζήτημα. Έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά η Κούβα είναι έτοιμη — μετά από 50 χρόνια», πρόσθεσε, εξηγώντας ότι το Ιράν αποτελεί την τρέχουσα προτεραιότητα.

Αναφερόμενος εκ νέου στην Κούβα, πρόσθεσε ότι «την παρακολουθώ εδώ και 50 χρόνια και έχει καταρρεύσει κατευθείαν στην αγκαλιά μου εξαιτίας μου. Έχει καταρρεύσει, αλλά παρ’ όλα αυτά έχει πέσει κατευθείαν στην αγκαλιά μας. Και τα πηγαίνουμε πολύ καλά».

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠΗΠΑΜΑΡΚΟ ΡΟΥΜΠΙΟΚΟΥΒΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα