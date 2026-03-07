Λεμεσός: Ληστεία με μαχαίρι σε περίπτερο και ανταλλακτήριο – Άρπαξε πάνω από €3.000 και διέφυγε

Υπόθεση ληστείας περιπτέρου και ανταλλακτηρίου χρημάτων, η οποία διαπράχθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στη Λεμεσό, διερευνά η Αστυνομία, με τον φερόμενο δράστη να διαφεύγει αφού απέσπασε χρηματικό ποσό υπό την απειλή μαχαιριού.

Σύμφωνα με αστυνομική ανακοίνωση, η ληστεία διαπράχθηκε στις 5.15 χθες το απόγευμα, σε περίπτερο στη τουριστική περιοχή Γερμασόγειας. Ένας άντρας ο οποίος έφερε κουκούλα και ιατρική μάσκα στο πρόσωπο, υπό την απειλή μαχαιριού φέρεται να απαίτησε από την 48χρονη εργαζόμενη στο υποστατικό τα χρήματα του ταμείου. Προτάσσοντας το μαχαίρι, απαίτησε επίσης από την υπάλληλο, τα χρήματα του ταμείου του ανταλλακτηρίου χρημάτων, που επίσης λειτουργεί στο υποστατικό.

Αφού απέσπασε τα χρήματα, τα οποία σύμφωνα με την καταγγελία ξεπερνούν το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ, ο δράστης τράπηκε σε φυγή. Τη σκηνή επισκέφθηκαν για έρευνες και ανακρίσεις μέλη της Αστυνομίας. Όπως διαπιστώθηκε ο άντρας διέφυγε από το υποστατικό με αυτοκίνητο. Τα μέλη της αστυνομίας που διερευνούν την υπόθεση αξιολογούν τις κινήσεις του δράστη από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης, σε μια προσπάθεια να τον εντοπίσουν.

Πηγή: ΚΥΠΕ