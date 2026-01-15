Τραμπ: Απειλεί με ανάπτυξη στρατού εν μέσω ταραχών στη Μινεσότα

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απείλησε την Πέμπτη ότι θα επικαλεστεί έναν νόμο έκτακτης ανάγκης που επιτρέπει την ανάπτυξη του στρατού στο εσωτερικό της χώρας, καθώς οι διαμαρτυρίες κλιμακώνονται στη Μινεσότα μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό μιας γυναίκας από ομοσπονδιακό πράκτορα την περασμένη εβδομάδα.

Οι εντάσεις αυξήθηκαν περαιτέρω κατά τη διάρκεια της νύχτας και ξέσπασαν νέες διαδηλώσεις, όταν ένα ακόμη άτομο πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε από ομοσπονδιακό πράκτορα στην παγωμένη βόρεια πόλη, προπύργιο των Δημοκρατικών.

Ο Τραμπ αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης Truth Social με την πιο πρόσφατη απειλή του να επικαλεστεί το Insurrection Act (Νόμο περί Εξέγερσης), έναν νόμο του 19ου αιώνα που επιτρέπει στον Πρόεδρο να αναπτύσσει στρατιώτες για σκοπούς επιβολής της τάξης ώστε να καταστείλει αναταραχές που θεωρούνται εξέγερση. Ο νόμος αυτός δεν έχει χρησιμοποιηθεί εδώ και περισσότερα από 30 χρόνια.

Τους τελευταίους μήνες ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα να χρησιμοποιήσει τον νόμο, αντιδρώντας οργισμένα σε διαμαρτυρίες και σε δικαστικές αποφάσεις που μπλοκάρουν την προσπάθειά του να αναπτύξει την Εθνοφρουρά στο πλαίσιο της «σκληρής» καταστολής της παράνομης μετανάστευσης.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής έχει αποφύγει να προσφύγει επισήμως στον νόμο, καθώς προωθεί μια ατζέντα που έχει προκαλέσει κατηγορίες για αυταρχική υπέρβαση εξουσιών και περιοδικές μαζικές συγκεντρώσεις με το σύνθημα «No Kings».

«Αν οι διεφθαρμένοι πολιτικοί της Μινεσότα δεν υπακούσουν στον νόμο και δεν σταματήσουν τους επαγγελματίες υποκινητές και εξεγερμένους που επιτίθενται στους πατριώτες του ICE, οι οποίοι απλώς προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους, θα ενεργοποιήσω τον INSURRECTION ACT… και θα βάλω γρήγορα τέλος στην παρωδία που λαμβάνει χώρα σε αυτήν την άλλοτε σπουδαία Πολιτεία», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νόεμ, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, αρνήθηκε να πει αν θεωρεί ότι ο Τραμπ θα έπρεπε να επικαλεστεί τον νόμο.

«Πιστεύω ότι ο Πρόεδρος έχει αυτή τη δυνατότητα στο μέλλον. Είναι συνταγματικό του δικαίωμα και εναπόκειται σε εκείνον αν θέλει να τον χρησιμοποιήσει», είπε η Νόεμ. Όταν ρωτήθηκε αν είναι πιθανό να προχωρήσει σε αυτό το σημαντικό βήμα, απάντησε: «Δεν γνωρίζω».

Οι εντάσεις αυξήθηκαν ακόμη περισσότερο όταν ένας πράκτορας μετανάστευσης πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν άνδρα στη Μιννεάπολη το βράδυ της Τετάρτης, προκαλώντας νέες διαδηλώσεις.

Ο πυροβολισμός αυτός ήταν ο δεύτερος μέσα σε μία εβδομάδα από πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης (ICE) στη Μινεάπολη.

Ο προηγούμενος πυροβολισμός είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στις 7 Ιανουαρίου, γεγονός που πυροδότησε συνεχείς διαμαρτυρίες και την αποστολή αυξημένου αριθμού ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πόλη.

Ο αρχηγός της αστυνομίας της Μιννεάπολης, Μπράιαν Ο’Χάρα, δήλωσε ότι ο πυροβολισμός το βράδυ της Τετάρτης προέκυψε έπειτα από πάλη μεταξύ ενός πράκτορα του ICE και ενός άνδρα που προσπαθούσε να συλλάβει.

«Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, ο ομοσπονδιακός πράκτορας πυροβόλησε το όπλο του, πλήττοντας έναν ενήλικο άνδρα», δήλωσε ο Ο’Χάρα σε συνέντευξη Τύπου.

Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, δύο άτομα βγήκαν από κοντινή κατοικία και επιτέθηκαν στον ομοσπονδιακό πράκτορα με ένα φτυάρι χιονιού και ένα κοντάρι σκούπας, ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας, ταυτοποιώντας τον τραυματία ως παράνομο μετανάστη από τη Βενεζουέλα.

Ο άνδρας υπέστη τραύμα από πυροβολισμό στο πόδι, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του, και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περίθαλψη, ενώ οι άλλοι δύο συνελήφθησαν, σύμφωνα με τις αρχές.

Το Insurrection Act χρησιμοποιήθηκε τελευταία φορά το 1992 από τον Πρόεδρο Τζορτζ Μπους, κατόπιν αιτήματος του Ρεπουμπλικανού κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, ο οποίος αντιμετώπιζε πρωτοφανείς ταραχές στο Λος Άντζελες μετά την αθώωση αστυνομικών που είχαν ξυλοκοπήσει τον μαύρο αυτοκινητιστή Ρόντνεϊ Κινγκ την προηγούμενη χρονιά.

Πηγή: ΚΥΠΕ-AFP