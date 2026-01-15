Πτώση στις τιμές πετρελαίου μετά τα καθησυχαστικά σχόλια Τραμπ για Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν πτώση την Πέμπτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκε να υποβαθμίζει τις απειλές για άμεση στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, μιας μεγάλης παραγωγού χώρας αργού πετρελαίου.

Τα διεθνή σημεία αναφοράς του πετρελαίου, το Μπρεντ της Βόρειας Θάλασσας και το αμερικανικό West Texas Intermediate, σημείωσαν πτώση άνω του 4%, μετά τη δήλωση του Τραμπ την Τετάρτη ότι «θα το παρακολουθήσει και θα δει» σχετικά με πιθανή επέμβαση στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ενημερώθηκε πως οι δολοφονίες διαδηλωτών εκεί έχουν σταματήσει.

Οι τιμές του αργού είχαν εκτιναχθεί τις προηγούμενες ημέρες, καθώς ο Τραμπ μιλούσε για παροχή βοήθειας στον ιρανικό λαό μετά την καταστολή των διαδηλώσεων, γεγονός που πυροδότησε ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στις παγκόσμιες προμήθειες.

Την ίδια ώρα, η τιμή του ασημιού έπεσε πάνω από 7% στις ασιατικές συναλλαγές, αφού είχε αγγίξει ιστορικό υψηλό άνω των 93,75 δολαρίων ανά ουγγιά, μετά την απόφαση του Τραμπ να μην επιβάλει, προς το παρόν, δασμούς σε κρίσιμα ορυκτά.

Παρά τη διόρθωση, οι τιμές του ασημιού παραμένουν πάνω από 25% υψηλότερες από την αρχή του έτους, γεγονός που υπογραμμίζει τη δύναμη της υποκείμενης ζήτησης.

Η τιμή του χρυσού, που τους τελευταίους μήνες έχει σημειώσει πολλαπλά ιστορικά υψηλά λόγω της ιδιότητάς του ως «ασφαλούς καταφυγίου», παρουσίασε μόνο μικρή πτώση την Πέμπτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ-AFP