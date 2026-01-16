USS Abraham Lincoln: Το «πλωτό φρούριο» των ΗΠΑ στον δρόμο για Μέση Ανατολή

Μετά τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ στο Ιράν, οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική παρουσία τους στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν χθες αμερικανικά ΜΜΕ.

Το Fox News, επικαλούμενο πηγές του στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, μετέδωσε ότι τουλάχιστον ένα αεροπλανοφόρο, πιθανόν το USS Abraham Lincoln, με την ομάδα κρούσης του, κατευθύνεται από τη Νότια Σινική Θάλασσα προς την περιοχή, όπου αναμένεται να έχει φθάσει σε περίπου μια εβδομάδα. Επιπλέον οπλικά συστήματα και αμυντικός εξοπλισμός, ιδίως στοιχεία αντιαεροπορικής άμυνας και μαχητικά αεροσκάφη, αναμένεται να ακολουθήσουν.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios επίσης ανέφερε πως το Λίνκολν πλέει προς την περιοχή.

Το αμερικανικό Πεντάγωνο δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επισήμως την ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου στην περιοχή ευθύνης του μεικτού διοικητηρίου των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Ο αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δεν έχει αποκλείσει τη στρατιωτική επιλογή μετά τις απειλές του στο Ιράν, με φόντο τη σκληρή καταστολή των μαζικών κινητοποιήσεων από τα τέλη Δεκεμβρίου, παρότι, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας New York Times, αραβικά κράτη--και ακόμη και το Ισραήλ--ζήτησαν από την Ουάσιγκτον να μην προχωρήσει.

Ποιο είναι το αεροπλανοφόρο

Το USS Abraham Lincoln (CVN-72) είναι ένα από τα μεγαλύτερα και ισχυρότερα αεροπλανοφόρα του Πολεμικού Ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανήκει στην κλάση Nimitz και αποτελεί βασικό εργαλείο προβολής ισχύος των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο.

Βασικά στοιχεία

Τύπος: Πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο

Κλάση: Nimitz

Μήκος: περίπου 333 μέτρα

Εκτόπισμα: πάνω από 100.000 τόνοι

Πλήρωμα: ~5.000 άτομα (μαζί με το ιπτάμενο προσωπικό)

Πρόωση: δύο πυρηνικοί αντιδραστήρες (επιχειρεί για χρόνια χωρίς ανεφοδιασμό καυσίμων)

Ρόλος και δυνατότητες

Το USS Abraham Lincoln λειτουργεί ως πλωτή αεροπορική βάση. Μεταφέρει δεκάδες μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και αεροσκάφη υποστήριξης, ικανά να πλήξουν στόχους σε μεγάλες αποστάσεις, να επιβάλουν ζώνες ελέγχου και να στηρίξουν στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Είναι ναυαρχίδα Ομάδας Κρούσης Αεροπλανοφόρου, συνοδευόμενο από καταδρομικά, αντιτορπιλικά και υποβρύχια, σχηματίζοντας έναν από τους πιο ισχυρούς ναυτικούς σχηματισμούς παγκοσμίως.

Το αεροπλανοφόρο έχει αναπτυχθεί επανειλημμένα σε περιοχές έντασης. Τον Αύγουστο του 2024 αναπτύχθηκε στη Μέση Ανατολή, στο πλαίσιο της αμερικανικής αντίδρασης στην κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, στέλνοντας σαφές μήνυμα αποτροπής.

Με πληροφορίες απο ΑΠΕ-ΜΠΕ