«Εμφύλιος» στους Ταλιμπάν: Τα δύο στρατόπεδα στο Αφγανιστάν, με τους ισχυρούς υπουργούς και τους σκληροπυρηνικούς

Μεγάλη έρευνα του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα BBC, αποκαλύπτει τις δυναμικές εξουσίας εντός του Αφγανιστάν, το οποίο από το καλοκαίρι και πιο συγκεκριμένα από τον Αύγουστο του 2021, βρίσκεται υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν.

Στην ηγεσία των Ταλιμπάν, όπως προέκυψε από το σχετικό δημοσίευμα του BBC, παρατηρείται ένα εσωτερικό ρήγμα, δύο πόλων εξουσίας, οι οποίοι -στην ουσία- «φωτίζουν» τη σύγκρουσή τους και, τελικά ανέτρεψε, την απόφαση για καθολικό κλείσιμο του διαδικτύου στο Αφγανιστάν.

Η αφετηρία ήταν ένα ηχητικό ντοκουμέντο που εξασφάλισε το BBC, στο οποίο ο ανώτατος ηγέτης των Ταλιμπάν, Χιμπατουλάχ Αχουντζάντα, προειδοποιεί ότι οι εσωτερικές διαφωνίες μπορεί να οδηγήσουν στην κατάρρευση του «Ισλαμικού Εμιράτου». Η ομιλία, τον Ιανουάριο του 2025 στην Κανταχάρ, τροφοδότησε φήμες για βαθιά ρήξη στην κορυφή - φήμες που η ηγεσία διέψευδε επί μήνες.

Τα δύο στρατόπεδα στο Αφγανιστάν

Μετά από έρευνα ενός έτους και περισσότερες από 100 συνεντεύξεις με νυν και πρώην στελέχη, το BBC χαρτογραφεί δύο αντίπαλα μπλοκ:

· Το «στρατόπεδο της Κανταχάρ», πιστό στον Αχουντζάντα, που προωθεί ένα αυστηρό, απομονωμένο θεοκρατικό μοντέλο, με απόλυτο έλεγχο της κοινωνίας από θρησκευτικούς αξιωματούχους.

· Το «στρατόπεδο της Καμπούλ», αποτελούμενο από ισχυρούς υπουργούς και στελέχη ασφαλείας, που –χωρίς να αμφισβητούν τη σκληρή ερμηνεία του Ισλάμ– επιδιώκουν άνοιγμα προς τον έξω κόσμο, οικονομική ανάκαμψη και εκπαίδευση για κορίτσια και γυναίκες πέρα από το δημοτικό.

Η σύγκρουση κορυφώθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν ο Αχουντζάντα διέταξε γενικευμένο μπλακ άουτ στο ίντερνετ και στις τηλεπικοινωνίες. Τρεις ημέρες αργότερα, το δίκτυο επανήλθε αιφνιδιαστικά.

Σύμφωνα με πηγές, κορυφαίοι υπουργοί της «Καμπούλ» κινήθηκαν κόντρα στην εντολή, πείθοντας τον πρωθυπουργό να την ανακαλέσει. Για τα δεδομένα των Ταλιμπάν -όπου η υπακοή στον «Αμίρ» θεωρείται αδιαπραγμάτευτη- επρόκειτο για πράξη που άγγιζε τα όρια ανταρσίας.

Γιατί υπάρχει καχυποψία για το διαδίκτυο

Ο Αχουντζάντα, βαθιά καχύποπτος απέναντι στο διαδίκτυο, θεωρεί ότι υπονομεύει τις ισλαμικές αξίες. Αντίθετα, το μπλοκ της Καμπούλ εκτιμά ότι ένα σύγχρονο κράτος δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς ψηφιακές υποδομές, απαραίτητες τόσο για τη διακυβέρνηση όσο και για την οικονομία. Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις περί ενότητας, η ένταση παραμένει. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ παραδέχεται «διαφορές απόψεων», τις παρομοιάζει όμως με «οικογενειακές διαφωνίες» και επιμένει ότι δεν υπάρχει ρήξη.

Οι τελευταίες δημόσιες παρεμβάσεις κορυφαίων στελεχών -με έμμεσες αιχμές για τη συγκέντρωση εξουσίας και τον αποκλεισμό της κοινωνίας- δείχνουν ότι το χάσμα δεν έχει κλείσει. Το ερώτημα παραμένει αν το 2026 θα σηματοδοτήσει μια ουσιαστική στροφή πολιτικής ή αν οι διαφωνίες θα μείνουν στα λόγια, χωρίς να μεταφραστούν σε πράξεις.

