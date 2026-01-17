Πικάσο αξίας 1 εκατ. ευρώ «χαρίζεται» με 100 ευρώ – Πώς μπορείς να τον διεκδικήσεις

Τα έργα του κατατάσσονται ανάμεσα στα πιο ακριβά του κόσμου, με τους πίνακές του να αποφέρουν περισσότερα από 100 εκατ. στις δημοπρασίες. Αλλά δεν χρειάζεται πλέον να είσαι πολυεκατομμυριούχος για να έχεις στην κατοχή σου έναν Πικάσο. Με 100 ευρώ, οποιοσδήποτε ανά τον κόσμο, θα έχει την ευκαιρία να φύγει από μια δημοπρασία με τον πίνακα ενός εκ των πιο επιδραστικών καλλιτεχνών του 20ου αιώνα.

Το γαλλικό φιλανθρωπικό Ίδρυμα Έρευνας για το Αλτσχάιμερ, ανακοίνωσε ότι θα κληρώσει ένα πορτραίτο του Πικάσο του 1941, το «Tête de femme» (Κεφάλι γυναίκας), το οποίο αξίζει πάνω από 1 εκατ. ευρώ, σε έναν νικητή. Τα κέρδη από τους λαχνούς θα βοηθήσουν στην χρηματοδότηση της έρευνας για το Αλτσχάιμερ, μία από τις κύριες αιτίες θανάτου και αναπηρίας παγκοσμίως.

To εγχείρημα, με τον τίτλο «Ένας Πικάσο με 100 ευρώ», είναι το πρώτο του είδους του στον κόσμο και αποτελεί μια φυσική συνέχεια της κληρονομιάς του καλλιτέχνη, λέει ο εγγονός του, Ολιβιέ Πικάσο.

«Ο παππούς μου ήταν πολύ γενναιόδωρος, αλλά και πολύ διακριτικός», δήλωσε ο Ολιβιέ στον Guardian. «Βοήθησε την οικογένειά του, ιδίως τη γιαγιά μου, Μαρί-Τερέζ [Ουολτέρ]. Βοήθησε φίλους. Βοήθησε ανθρώπους που βρισκόντουσαν σε ανάγκη κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στην Ισπανία, κατά τη διάρκεια του Β’ ΠΠ, ακόμη και μετά, τη δεκαετία του ’50 και ’60».

«Έτσι για μένα, αυτό το εγχείρημα αποτελεί ένα απολύτως λογικό κομμάτι της κληρονομιάς του. Ελπίζω στο μέλλον να μπορώ να το κάνω κάθε χρόνο ει δυνατόν», πρόσθεσε.

Η κλήρωση ήταν ιδέα της Γαλλίδας τηλεοπτικής παραγωγού, Περί Κοσάν. Η Κοσάν επικοινώνησε με τον Ολιβιέ Πικάσο, παιδικό της φίλο. Όταν εκείνος και το συμβούλιο του Picasso estate έδωσαν τη συγκατάθεσή τους, κράτησε τον πίνακα από την γκαλερί της Όπερας, η οποία θα λάβει κάτι λιγότερο από 1 εκατ. ευρώ μετά την κλήρωση.

Ο στόχος είναι να πωληθούν 120.000 λαχνοί, συγκεντρώνοντας έτσι 11 εκατ. ευρώ για την έρευνα για το Αλτσχάιμερ. Η κλήρωση είναι προγραμματισμένη να λάβει χώρα στον οίκο δημοπρασιών Christie’s στο Παρίσι στις 14 Απριλίου. Αν δεν πωληθούν αρκετά εισιτήρια για να καλύψουν το κόστος του πίνακα, όλοι οι συμμετέχοντες θα αποζημιωθούν.

Ο Ολιβιέ είπε ότι ο πίνακας είχε σχεδιαστεί στο ίδιο στούντιο στην Αριστερή Όχθη του Παρισιού, όπου ο Πικάσο είχε ζωγραφίσει και την Γκερνίκα. «Η συγκεκριμένη περίοδος ήταν σημαντική για τον παππού μου, γιατί ήταν στο τέλος του διαζυγίου με την πρώτη του γυναίκα, την Όλγα Χοχλόβα – ένα διαζύγιο που τελικά δεν συνέβη ποτέ γιατί ο Φράνκο κατάργησε το νόμο για τα διαζύγια [το 1939], παρότι είχε γνωρίσει τη γιαγιά μου και την Ντόρα Μάαρ».

«Η περίοδος ήταν επίσης περίπλοκη λόγω της κατοχής των Ναζί. Έτσι τα χρώματα είναι πιο σκοτεινά από συνήθως, με καφέ, μαύρο και γκρι. Αν και πρόκειται για μια όμορφη απεικόνιση μιας γυναίκας, υπάρχει η ατμόσφαιρα του Πικάσο. Ο παππούς μου κράτησε τον πίνακα ως ανάμνηση της στιγμής».

Η Κοσάν έχει διοργανώσει άλλες δύο κληρώσεις για πίνακες του Πικάσο, μια το 2013 και μια το 2020, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 10 εκατ. Ο πρώτος νικητής ήταν ο Τζέφρι Γκονάνο, ο οποίος απέκτησε έναν πίνακα αξίας 860.000 ευρώ. «Έβαλε τον πίνακα στο Μουσείο του Πίτσμπουργκ για λίγο και τώρα είναι σε μια αποθήκη των Christie’s γιατί δεν ήθελε να τον κρατήσει σπίτι», εξήγησε.

Η δεύτερη νικήτρια ήταν Κλαούντια Μποργκόνιο, μια λογίστρια από τη Βεντιμίλια, στην Ιταλία, της οποίας ο γιος τής είχε χαρίσει το λαχνό ως δώρο για τα Χριστούγεννα. Έγινε η ιδιοκτήτρια ενός Πικάσο αξίας 1 εκατ. ευρώ.

«Έχει ακόμη τον πίνακα, είπε ότι θα άλλαζε τη ζωή της. Είναι μια πολύ όμορφη ιστορία», πρόσθεσε η Κοσάν.

