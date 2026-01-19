Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Στα λευκά ξύπνησε η Κωνσταντινούπολη - Κίτρινος συναγερμός για χιόνια και παγετό σε 9 τουρκικές επαρχίες (φώτος)

Το ύψος του χιονιού μπορεί να ξεπεράσει τα 20 εκατοστά - Στην Ανατολική Ανατολία ο κίνδυνος χιονοστιβάδων παραμένει αυξημένος.

Στα λευκά ξύπνησε τη Δευτέρα η Κωνσταντινούπολη, με τη χιονόπτωση να εντείνεται από το απόγευμα και τη θερμοκρασία να είναι κοντά στο μηδέν. Ο μετεωρολόγος Orhan Şen προειδοποίησε για αυξημένο κίνδυνο ολισθηρότητας και προβλήματα στην κυκλοφορία, κυρίως σε υπερυψωμένες περιοχές.

Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε κίτρινη προειδοποίηση για Μπίτλις, Χακάρι, Κασταμονή, Σιίρτ, Σινώπη, Βαν, Μπατμάν, Σιρνάκ και Μπαρτίν, όπου το ύψος του χιονιού μπορεί να ξεπεράσει τα 20 εκατοστά. Επισημαίνονται κίνδυνοι παγετού και χιονοστιβάδων.

Στον Μαρμαρά αναμένονται ισχυροί άνεμοι έως 70 χλμ./ώρα, ενώ στην Ανατολική Ανατολία ο κίνδυνος χιονοστιβάδων παραμένει αυξημένος. Οι Αρχές συνιστούν περιορισμό μετακινήσεων και χρήση χειμερινών ελαστικών.

Με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ

