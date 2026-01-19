ΑΚΕΛ: Το κράτος να βρει τη βούληση, την ικανότητα και το σχέδιο να αναμετρηθεί με υπόκοσμο

«Δικαιολογίες δεν υπάρχουν για τις Αρχές και τους Κυβερνώντες» αναφέρει με γραπτή δήλωση του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΑΚΕΛ Γιώργος Κουκουμάς, αναφορικά με τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στη Λάρνακα.

Σημειώνει δε πως «τα τελευταία 24ωρα επιβεβαίωσαν ότι το οργανωμένο έγκλημα και ο υπόκοσμος έχει αποθρασυνθεί παντελώς. Εγχώρια και ξένα εγκληματικά δίκτυα, σεσημασμένα πρόσωπα του οργανωμένου εγκλήματος αλωνίζουν με θράσος σε όλη την Κύπρο επειδή οι αρχές δείχνουν ανήμπορες και απρόθυμες να τα βάλουν μαζί τους».

Σε αυτό το σημείο ο κ. Κουκουμάς, δηλώνει πως «ικαιολογίες δεν υπάρχουν για τις αρχές και τους κυβερνώντες. Έχουν στη διάθεσή τους όλα τα νομικά εργαλεία και κανένα νομοσχέδιο δεν εκκρεμεί ενώπιον της Βουλής». Αυτό που δεν υπάρχει, προσθέτει, είναι βούληση, ικανότητα και σχέδιο να κτυπηθεί το οργανωμένο έγκλημα και να αναμετρηθεί το κράτος με τον υπόκοσμο, όποιες πλάτες και όποια δύναμη κι αν έχουν.

Το ΑΚΕΛ, καταλήγει, αλλά και ολόκληρη η κοινωνία αναμένει από την κυβέρνηση και τον αρμόδιο Υπουργό πράξεις και αποτελέσματα που να εμπεδώνουν την ασφάλεια και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών.