Ακριβότερα κατά 1,3% τα υλικά οικοδομής το 2025

Μικρή αύξηση παρουσίσαν το 2025 οι τιμές των υλικών οικοδομής, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Δεκέμβριο 2025 ανήλθε στις 118,74 μονάδες (με βάση 2021=100), σημειώνοντας οριακή αύξηση της τάξης του 0,10% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 1,54%.

Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, σημειώθηκαν αυξήσεις στα ορυκτά (3,38%), στα προϊόντα ορυκτών (2,62%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (2,23%) και στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (1,33%), ενώ μείωση παρατηρήθηκε στα μεταλλικά προϊόντα (-0,54%).

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2025, ο δείκτης σημείωσε αύξηση της τάξης του 1,30% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Η αύξηση αυτή του δείκτη κατά το 2025 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις των τιμών των εξής υλικών: θραυστή άμμος για σκυρόδεμα (9,27%), μάρμαρα (7,98%), θραυστά σκύρα για σκυρόδεμα (7,28%), σιδερένια κάγκελα (6,60%), καλώδια (6,19%), θερμομονωτικά (5,25%) και έτοιμο σκυρόδεμα (4,14%). Στον αντίποδα, οι τιμές αρκετών υλικών μειώθηκαν σε σχέση με το 2024.

Τα κυριότερα από αυτά είναι: σωλήνες από χάλυβα (-7,61%), συσκευές κλιματισμού (-6,27%), λαμπτήρες (-4,90%), δομικό πλέγμα (-4,10%), σίδηρος οικοδομής (-3,67%), πρόσθετα σκυροδέματος και σοβά (-3,29%) και κατασκευαστικός χάλυβας (-2,89%).