Στην Κύπρο αντιπροσωπεία της Europol - Συναντήθηκαν με Αρναούτη

Στην Κύπρο βρίσκεται αντιπροσωπεία της Europol στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Αρχηγού Αστυνομίας Θεμιστού Αρναούτη και του προγράμματος εκσυγχρονισμού «Αστυνομία Κύπρου 2030».

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, η επίσκεψη εντάσσεται στις στρατηγικές δράσεις για ενίσχυση της επιχειρησιακής ικανότητας και αποτελεσματικότητας της Αστυνομίας Κύπρου, με ιδιαίτερη έμφαση στην εφαρμογή της πληροφοριακής αστυνόμευσης και στην αναβάθμιση των μηχανισμών αντιμετώπισης του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος.

Στο πλαίσιο αυτό, η αντιπροσωπεία της Europol θα συνδράμει με τεχνογνωσία και εξειδικευμένη καθοδήγηση, υποστηρίζοντας τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σύγχρονων αναλυτικών και επιχειρησιακών πρακτικών, προστίθεται.

Όπως τονίζεται, η συνεργασία αυτή συνδέεται άμεσα με την προχωρημένη διαδικασία δημιουργίας της νέας Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), η οποία αποτελεί κεντρικό στοιχείο του εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας Κύπρου.

Στο μεταξύ, ο κ. Αρναούτης, είχε σήμερα συνάντηση στο Αρχηγείο Αστυνομίας με τον Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol Borja Barbosa De Miquel.

Σκοπός της συνάντησης, σύμφωνα με την Αστυνομία, ήταν η ανταλλαγή απόψεων και ο συντονισμός για την υψηλού επιπέδου επικείμενη συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Βοηθός Αρχηγός Διοίκησης και Εκπαίδευσης, Υπεύθυνος Συντονιστής για τα θέματα της Προεδρίας, από πλευράς Αστυνομίας, Μάριος Αγιώτης, ο Διευθυντής του Γραφείου του Αρχηγού Αντρέας Λαμπριανού, η Υποδιευθύντρια της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας, Μαρία Χαραλάμπους, η Υπεύθυνη Εθνικής Ομάδας Europol, Γεωργία Ιάσωνος, ο Υπεύθυνος Συντονιστικού Γραφείου Ομάδων Εργασίας και Γραφείου Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων Ευστάθιος Ελευθερίου, και ο Πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Europol για Εταιρικά Θέματα Γιώργος Κάρκας.

Πηγή: ΚΥΠΕ